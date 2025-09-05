Pirateria abbattuta per sempre: le contromisure della Lega funzionano | Il pezzotto non esiste più

Abbattuta la piaga della pirateria nel calcio italiano. Le misure adottate dalla Lega Serie A funzionano a meraviglia. Svolta ufficiale e addio pezzotto.

Tempi duri per la pirateria intorno agli eventi sportivi, con particolare riferimento alla Serie A italiana. Il pezzotto sembra essere già un lontano ricordo. Per chi non conosce il termine parliamo del dispositivo in grado di accedere a contenuti televisivi a pagamento, eludendo l’abbonamento di tv private o servizi web come DAZN.

Da tempo i vertici della Lega Serie A, col presidente Ezio Maria Simonelli in prima fila, hanno dichiarato guerra ai contenuti illegali. Il numero uno della Lega ha indicato il contrasto alla pirateria come madre di tutte le battaglie, aggiungendo che i danni economici per la Serie A ammonterebbero a circa 350 milioni di euro ogni anno.

Sono partite dunque una serie di sanzioni contro chi veicola questo strumento, ma anche contro chi lo adopera eludendo gli abbonamenti tv o web.

I rischi per gli utenti includono multe da 154 fino a 5.000 euro, la confisca degli strumenti adoperati ed anche la reclusione fino a 3 anni per chi è responsabile della trasmissione dei contenuti illegali.

Pirateria, le contromisure della Lega funzionano: dati ufficiali

Con l’avvio della nuova stagione calcistica la pirateria sembra aver già accusato il colpo dopo le prime giornate di campionato. Le strategie adottate dai vertici della Serie A e dalle varie emittenti sembrano aver colpito nel segno questo fenomeno criminale.

Ecco quanto emerso dai primi dati ufficiali in casa DAZN, riferiti esclusivamente agli ascolti della prima giornata del campionato di Serie A 2025-26.

Boom di ascolti DAZN: aumentati di 300mila rispetto al 2024

La piattaforma DAZN nella prima giornata di campionato ha registrato 4,2 milioni di ascolti per la Serie A. L’incremento dei numeri è sensazionale, con oltre 300 mila utenti in più rispetto a dodici mesi fa. Segnale chiaro di come la lotta alla pirateria abbia fatto diversi passi in avanti.

Maggiori entrate per i fornitori di servizi sportivi pay per view potrebbero vedere crescere anche la quota dei diritti tv destinati alle squadre di Serie A. Il circolo virtuoso può portare più di un beneficio al movimento calcistico in tutta la penisola.