“Non si è presentato agli allenamenti”: Gasperini è una furia | Non lo vuole più vedere a Trigoria

Scoppia il caos a Trigoria, con il calciatore che non si è presentato agli allenamenti, mandando in bestia mister Gian Piero Gasperini.

Nel mondo del calcio professionistico, la presenza costante agli allenamenti rappresenta un aspetto fondamentale per la preparazione fisica e tattica dei giocatori. Tuttavia, non sono rari i casi in cui alcuni calciatori scelgono di non presentarsi alle sedute programmate dalle società. Questa condotta genera inevitabilmente tensioni all’interno delle squadre e provoca la reazione immediata degli allenatori, responsabili della gestione del gruppo e dei risultati sportivi.

Le assenze ingiustificate agli allenamenti possono avere diverse motivazioni, che spaziano da incomprensioni contrattuali a desideri di trasferimento verso altri club. In alcuni casi, i giocatori utilizzano l’assenza come forma di pressione per accelerare trattative di mercato o per manifestare malcontento nei confronti della società. Gli allenatori, dal canto loro, considerano tali episodi un ostacolo al lavoro quotidiano, poiché compromettono la coesione del gruppo e la preparazione delle partite ufficiali.

Dal punto di vista regolamentare, le società possono intervenire con sanzioni disciplinari ed economiche nei confronti degli atleti che disertano gli allenamenti senza giustificazione. La mancata partecipazione influisce anche sulla condizione fisica del calciatore, riducendone il rendimento in campo e generando ulteriori problemi sportivi. Questo fenomeno, seppur non frequente, rappresenta una criticità ricorrente nel rapporto tra giocatori, allenatori e dirigenze calcistiche.

Disastro in casa romanista

Un giocatore accostato a lungo nel corso dell’estate alla Roma ad esempio sembra aver vissuto una situazione simile lo scorso anno. Stiamo parlando di Jadon Sancho, esterno d’attacco inglese.

Proprio sul giocatore infatti nei giorni scorsi sono arrivate le parole del presidente del Chelsea Boehly a Il Messaggero, che ha spiegato così la ragione del suo mancato riscatto: “Avevamo un accordo per riscattarlo a 20 milioni, ma il calciatore nell’ultima stagione non si è presentato a diversi allenamenti, una volta neppure allo stadio per la partita. Passa la notte a chattare con la fidanzata, il giorno dorme, come ha due giorni di riposo va a Los Angeles dalla sua amata. Per questo abbiamo preferito pagare la penale”.

Gasp imbufalito

Queste parole non hanno fatto piacere di sicuro al tecnico giallorosso, che qualora Sancho fosse arrivato nella Capitale sarebbe andato di sicuro su tutte le furie.

C’è però da segnalare che, almeno stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, le parole del presidente del Chelsea non sarebbero mai arrivate, e si tratterebbe di una fake news.