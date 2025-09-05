L’Ajax, l’Arsenal e quattro scudetti col Barcellona: alla Roma è stato un incubo | Finisce fuori rosa

Non tutte le ciambelle riescono col buco. Una massima che si applica alla grande sul mercato dei calciatori. Alla Roma ne sanno qualcosa

Anche la Roma come del resto tutte le società di calcio del mondo nel corso della sua storia ha messo a segno acquisti sul mercato presentati come colpi spettacolari e poi rivelatisi degli autentici e costosissimi flop.

È capitato a qualsiasi club, sia di altissimo livello che non, di investire con particolare convinzione su un calciatore che poi per qualche ragione non sia riuscito a rendere in base alle aspettative di dirigenti, staff tecnico, compagni e tifosi.

Alla Roma accadde nell’estate del 2016, al termine di una stagione appena conclusa al 3/o posto alle spalle della solita Juventus e del Napoli di Maurizio Sarri. Sulla panchina giallorossa sedeva Luciano Spalletti, tornato a furor di popolo quasi sette anni dopo le turbolente dimissioni presentate a settembre del 2009.

La società in quel periodo era di proprietà di James Pallotta e la direzione sportiva era saldamente nelle mani di un dirigente di lungo corso come Walter Sabatini. Il ds umbro, proprio su richiesta di Spalletti, si mosse per acquistare un difensore affidabile ed esperto.

Roma, le premesse erano eccellenti

In assenza di un budget particolarmente corposo da investire in sede di mercato, il dirigente perugino colse al volo la classica occasione presentatasi quasi all’improvviso. Da Barcellona infatti il club blaugrana diede ampia disponibilità a cedere un difensore dal curriculum a dir poco sensazionale.

Il Barcellona infatti propose alla Roma la cessione in prestito con diritto di riscatto di Thomas Vermaelen, 31enne centrale difensivo leader e trascinatore della Nazionale belga con alcuni trascorsi di altissimo profilo.

Un flop su tutta la linea, non era possibile andare avanti

Per le più svariate ragioni però il pilastro della difesa di squadre come Ajax, Arsenal e dello stesso Barcellona nella stagione 2016-2017 non riuscì ad offrire il benché minimo contributo alla causa romanista.

Una serie ravvicinata di infortuni e acciacchi muscolari di fatto frenò sul nascere l’inserimento di Vermaelen nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti. Tanto che alla fine di quell’annata, che si concluse per la Roma con un ottimo 2/o posto e con l’addio al calcio di Francesco Totti, il centrale originario delle Fiandre fece ritorno in Catalogna e di lì a poco abbandonò il calcio giocato.