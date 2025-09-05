Italia-Estonia, la probabile formazione degli azzurri: ecco la prima Nazionale targata Rino Gattuso

Questa sera contro l’Estonia Rino Gattuso esordirà come CT della Nazionale italiana. L’ex tecnico del Milan ha scelto gli 11 titolari

Nel corso della sua prima conferenza stampa da commissario tecnico della Nazionale italiana Rino Gattuso ha dichiarato di non avere il tempo per emozionarsi. “Per andare ai Mondiali abbiamo un solo risultato sia contro l’Estonia che contro Israele, servono sacrificio e spirito di gruppo“.

Le parole dell’ex tecnico di Milan e Napoli non fanno una piega: al di là di tutto quella contro gli estoni è una sfida da vincere costi quel che costi: dopo la rovinosa sconfitta di Oslo contro la Norvegia il cammino verso i Mondiali del 2026 è diventato improbo.

Per rimanere in corsa garantendosi quanto meno il secondo posto nel girone che darebbe la certezza di disputare lo spareggio, gli azzurri devono vincere questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Estonia.

Tre punti stasera e altri tre lunedì prossimo a Budapest contro Israele sono dunque vitali per il cammino dell’Italia nel girone, in attesa ovviamente della sfida che potrebbe decidere le sorti del raggruppamento, il match di ritorno contro la Norvegia.

La prima formazione di Gattuso CT azzurro

Gattuso però non vuole guardare oltre il match contro gli estoni e a poche ore dal calcio d’inizio ha sciolto le riserve sugli undici da mandare in campo. In porta, al netto di qualche indiscrezione circolata nei giorni scorsi, ci sarà ancora una volta Gigio Donnarumma.

la difesa a 4 sarà composta da Di Lorenzo e Dimarco esterni, mentre Bastoni e Calafiori giostreranno al centro. Sulla carta è un reparto che offre ampie garanzie da tutti i punti di vista. Così come dovrebbe offrire garanzie la coppia di centrocampo Tonali-Barella.

È una Nazionale votata all’attacco

Di un certo interesse risultano le scelte di Gattuso in attacco dove Politano, Zaccagni e Moise Kean agiranno alle spalle di Mateo Retegui, da poco trasferitosi in Arabia Saudita. Quella che si prospetta è dunque un’Italia a trazione anteriore.

Del resto non ci sono alternative alla conquista dei tre punti e per battere l’Estonia serviranno grande concentrazione e una feroce determinazione fin dal fischio d’inizio. Bisogna vincere e possibilmente farlo segnando un discreto numero di gol. La differenza reti può essere un fattore decisivo per centrare il primo posto nel girone. Non resta che attendere e rivolgere un grande in bocca al lupo agli azzurri.