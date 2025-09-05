Con lui si vince il Fantacalcio: a centrocampo lascia stare i top | Ecco il colpo low cost dal bonus sicuro

Scoperto il nome che garantisce la vittoria del Fantacalcio a mani basse. Altro che obiettivi top a centrocampo, con lui risparmi e ti porti a casa una marea di bonus.

Con l’avvio del campionato e la chiusura del calciomercato estivo in Italia è tempo di aste di Fantacalcio. Il fantasy game che coinvolge milioni di tifosi ed appassionati calcistici in giro per la penisola e che in queste giornate di fine estate vede tante squadre nascere in vista della nuova stagione.

L’asta di inizio anno è uno dei momenti cruciali di tutta la stagione fantacalcistica, ed ognuno approccia a suo modo all’evento. C’è chi studia ogni statistica fino al dettaglio più particolare, oppure c’è chi preferisce improvvisare a seconda della piega che l’asta di inizio stagione prenderà.

Tra i tanti temi intorno all’asta iniziale c’è quello della suddivisione del budget. Solitamente gran parte dei giocatori preferisce accumulare crediti per spenderli in attacco, puntando a diversi nomi di fascia top. Oppure si può decidere di spendere per nomi altisonanti negli altri reparti di gioco, e puntare ad occasioni low cost per il pacchetto offensivo.

Avere difensori o centrocampisti in grado di portare a casa assist e gol può essere una delle chiavi vincenti del Fantacalcio. Soprattutto quando si parla di profili che non abbiano un grandissimo hype e possano essere comprati con una spesa congrua.

Vittoria al Fantacalcio assicurata con questo centrocampista

La scorsa stagione i centrocampisti di Serie A che hanno fatto la differenza sono stati Scott McTominay e Riccardo Orsolini tra gli altri. La coppia si prospetta ad essere tra le più pagate in sede d’asta di Fantacalcio, al pari del milanista Pulisic.

La chiave per svoltare nel fantasy game può essere invece quella di acquistare un centrocampista dal prezzo contenuto, ma che possa garantire un buon rendimento in termini di gol ed assist.

Lazio e Fantacalcio, la promessa di Dele Bashiru

Stiamo parlando di Fisayo Dele Bashiru, centrocampista in forza alla Lazio di Maurizio Sarri. Il calciatore è stato uno dei protagonisti di inizio stagione in casa biancoceleste e si è sbottonato promettendo una stagione da sogno.

Dal ritiro della nazionale nigeriana il laziale ha dichiarato: “Voglio chiudere la stagione con dieci gol e cinque assist.”