Annuncio ufficiale dalla Continassa: Vlahovic è fuori rosa | A Genoa è stata la sua ultima partita in bianconero

Clamoroso quanto sta venendo fuori in casa Juve: Dusan Vlahovic è ormai fuori rosa. Con il Genoa ha giocato la sua ultima partita in maglia bianconera.

Nel calcio professionistico capita spesso che alcuni giocatori vengano esclusi dal progetto tecnico e finiscano fuori rosa. Le ragioni possono essere diverse: scelte tattiche dell’allenatore, comportamenti disciplinari, difficoltà nei rapporti con la società o semplicemente la volontà del club di favorire una cessione. Restare ai margini della squadra rappresenta una situazione delicata sia per l’atleta sia per l’ambiente, poiché influisce sulla serenità dello spogliatoio e sulla carriera del singolo.

Essere fuori rosa significa allenarsi separatamente, senza la possibilità di partecipare alle partite ufficiali. In alcuni casi, i giocatori vengono reintegrati dopo chiarimenti con la dirigenza o per esigenze legate agli infortuni di altri compagni. In altri, invece, l’esclusione diventa preludio a un trasferimento, soprattutto durante le finestre di mercato.

Non mancano casi in cui la scelta è dettata da questioni economiche: club che puntano a liberarsi di ingaggi pesanti o a valorizzare calciatori più giovani. La condizione di inattività forzata può avere ripercussioni sulla forma fisica e sulla visibilità del giocatore, rendendo più complesso trovare nuove opportunità. La gestione dei fuori rosa resta dunque un tema ricorrente nel calcio moderno, dove il bilanciamento tra esigenze sportive, economiche e disciplinari determina spesso il futuro di molti professionisti.

Vlahovic finisce fuori rosa

Un giocatore che secondo alcuni avrebbe potuto fare questa fine è Dusan Vlahovic. Dopo il mancato rinnovo del contratto con la Juve, e con la sua indisponibilità ad un trasferimento, il serbo sembrava aver rotto con la società torinese.

Ciò nonostante però il classe 2000 ha continuato a giocare, complice la mancanza di alternative in quel ruolo per mister Tudor, ed ha fatto anche molto bene, siglando due gol pesanti nei primi due match della stagione. Adesso però le cose potrebbero cambiare di colpo.

Vlahovic vicino all’esclusione

L’arrivo di Openda a Torino fa rientrare l’emergenza in attacco per la Juventus, con Tudor che avrà dunque più soluzioni da ora in avanti.

Ed è per questo che in molti hanno ipotizzato una clamorosa esclusione di Vlahovic dal progetto. Un’idea che al momento appare complicata e non fattibile. Ma per essere certi di ciò dovremmo aspettare prima la fine della sosta.