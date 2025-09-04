RIVOLUZIONE FERRARI: cambio enorme ai vertici | Saluto ufficiale di Elkann

Cambio epocale in casa Ferrari, rivoluzione in vista nel pieno della difficile stagione delle rosse in pista. Ecco il saluto ufficiale di John Elkann.

La stagione in casa Ferrari è stata ben al di sotto delle aspettative dei tifosi. L’ultima tappa del campionato mondiale, svoltasi in Olanda, ha visto entrambe le rosse ritirarsi dal circuito di Zandvoort. Lewis Hamilton è finito fuori pista dopo appena 22 giri, mentre Leclerc è stato costretto al ritiro dopo un incidente con Kimi Antonelli.

Per Lewis Hamilton è anche arrivata una penalità importante da scontare nel Gran Premio di Monza. Il pilota britannico prima della partenza era finito sotto investigazione per non aver rallentato in regime di doppia bandiera gialla durante la ricognizione. Per il sette volte campione del mondo arriva la sanzione di cinque posizioni, da scontare durante il GP d’Italia.

In seguito anche Charles Leclerc è stato costretto al ritiro, a causa di una collisione provocata da Andrea Kimi Antonelli. Il giovane pilota bolognese ha calcolato male la manovra, impattando sul rivale monegasco. Leclerc era appena rientrato dal pitstop ed è andato in testa-coda, finendo per sbattere sulle barriere.

L’ennesimo weekend nero per la casa di Maranello, che non riesce a raccogliere punti su un tracciato non prettamente adatto alle SF-25. Nel frattempo la McLare ha confezionato l’ennesima prova di forza, con Oscar Piastri primo a tagliare il traguardo del tracciato olandese.

Rivoluzione Ferrari, addio epocale ai vertici di Maranello

Quando mancano nove tappe alla conclusione della stagione 2025, in casa Ferrari è il momento di guardare al futuro. Tra le tante novità in vista del prossimo anno, c’è un grande cambiamento al vertice della casa di Maranello.

Parliamo di Jock Clear, arrivato in Ferrari nel 2014, che ha rivestito ruoli chiave nei quadri dirigenziali della rossa. Dall’ingegneria di pista fino alla direzione della Driver Academy di recente.

Aria nuova a Maranello, fuori Clear dentro Genè

Secondo quanto riportato da RMC Motori il 61enne britannico lascia Maranello dopo un percorso durato undici anni. Al suo posto è stato già scelto Marc Genè, che affiancherà Jerome D’Ambrosio.

Una novità importante per la casa guidata da John Elkann, che in vista della prossima stagione vuole tornare a far sognare i tifosi delle rosse.