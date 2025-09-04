Qualificazioni Mondiali 2026: oggisi torna in campo | Domani tocca all’Italia di Gattuso

Nella giornata di oggi si torna a giocare per le qualificazioni al prossimo Mondiale del 202. Vediamo il programma completo in attesa degli azzurri.

Dopo un avvio molto intenso dei vari campionati, siamo già arrivati alla prima sosta nazionali. Le varie selezioni stanno preparando il ritorno in campo per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, dopo le partite di giugno scorso, e la sensazione è che i prossimi appuntamenti sanno già di dentro o fuori.

Lo sa bene l’Italia di mister Gennaro Gattuso, che dopo il pesante ko in Norvegia, costato l’esonero a Luciano Spalletti, ora non può più sbagliare, e nella sfida di domani sera deve vincere, cercando anche di fare quanti più gol possibili.

In attesa di vedere in azione gli azzurri in versione Ringhio però già stasera ci saranno in campo le altre squadre, con diversi appuntamenti che si preannunciano entusiasmanti. Vediamo il quadro completo dei match della serata.

Qualificazioni Mondiali, ecco le partite di oggi

Il primo match che aprirà la tornata di queste qualificazioni ai prossimo Mondiali di calcio è quello tra Kazakistan e Galles, che si disputerà alle ore 16.00. A seguire alle 18.00, ci saranno altre due partite, quelle tra Georgia e Turchia e Lituania e Malta. Quadro ricco invece in serata, alle soite 20.45, dove scenderanno in campo anche alcune big.

In primis la Germania, che sarà ospite della Slovacchia. Giocheranno poi la Spagna, in trasferta in Bulgaria, e il Belgio, che va in Liechtenstein. Il big match del giorno però è di sicuro quello tra l’Olanda e la Polonia. Da segnalare poi anche la sfida tra Lussemburgo e Irlanda del Nord.

Attesa per l’Italia domani sera

Come ben sappiamo invece la nostra nazionale sarà in campo domani sera, sempre alle 20.45, contro l’Estonia. Il match si giocherà allo stadio comunale Azzurri d’Italia, e sarà visibile in chiaro sulla Rai. C’è grande attesa dunque per la gara, che segnerà l’esordio sulla panchina azzurra di Gennaro Gattuso.

Staremo a vedere come i ragazzi risponderanno alla nuova guida tecnica, e quali novità di formazione, sia in termini di uomini che di schieramento, apporterà il campione del mondo del 2006.