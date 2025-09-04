Porta sbattuta in faccia a Gattuso: rifiutata la convocazione in nazionale | Clamoroso retroscena da Coverciano

Emerge un clamoroso retroscena da Coverciano dopo le prime convocazioni ufficiali di Gennaro Gattuso, nuovo CT dell’Italia. Rifiutata da subito la chiamata in azzurro.

Dopo il ribaltone in panchina, con Gennaro Gattuso che ha preso il posto di Luciano Spalletti, si avvicina l’esordio ufficiale del nuovo commissario tecnico azzurro. L’Italia scenderà in campo nei prossimi giorni, prima contro l’Estonia poi contro Israele, per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Le due gare sono già potenzialmente decisive per la Nazionale azzurra.

L’esonero del tecnico toscano è arrivato proprio al debutto nel Girone I di qualificazione ai Mondiali della prossima estate. L’Italia è stata sconfitta dalla Norvegia per 3-0 in trasferta, un risultato che mette a rischio il pass per il torneo che si svolgerà tra gli Stati Uniti, il Canada ed il Messico.

Dopo aver fallito la qualificazione agli ultimi due Mondiali gli azzurri rischiano di restare a casa anche per la terza volta di fila.

I vertici federali hanno scelto l’ex centrocampista, campione del mondo nel 2006, per ricompattare il gruppo ed invertire la tendenza di risultati negativi che ha caratterizzato la gestione di Luciano Spalletti. Tanta attesa c’è intorno alla prima gara del nuovo CT, che debutterà in casa contro l’Estonia il 5 settembre.

Gattuso verso il debutto da CT, retroscena da Coverciano

Non sono mancate novità nelle prime convocazioni ufficiali del nuovo commissario tecnico. Ci sono stati i ritorni di due vecchie conoscenze della maglia azzurra, come Mancini in difesa e Scamacca in attacco, e tre esordi assoluti.

Parliamo del giovane attaccante Francesco Pio Esposito, del centrocampista Fabbian e del nuovo difensore del Liverpool, Giovanni Leoni. Ma emerge anche il rifiuto della chiamata azzurra, ecco l’annuncio del CT dell’Italia da Coverciano.

Retroscena Chiesa, Gattuso allo scoperto: “Scelta condivisa”

Prima dell’esonero di Spalletti era stato sollevato un polverone dalla decisione di Francesco Acerbi di rifiutare la convocazione in azzurro. Il difensore dell’Inter declinò la convocazione, con la motivazione di non sentirsi parte del progetto.

Di diverso tenore è stata la situazione legata all’esclusione di Federico Chiesa da parte di Gattuso. Il nuovo CT in conferenza stampa ha spiegato: “ Ho parlato con Fede, è stata una scelta condivisa. Non si sentiva pronto per tornae, vuole essere al 100%.”