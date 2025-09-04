Miralem Pjanic, sta succedendo l’incredibile: firma e ritorno assurdo | “Sarà chioccia e uomo spogliatoio”

Il centrocampista bosniaco è pronto ad un clamoroso ritorno, dove andrebbe a ricoprire un ruolo ben definito di chioccia per i più giovani e di uomo spogliatoio.

Ogni anno, al termine del calciomercato, resta un gruppo di calciatori svincolati in attesa di una nuova opportunità. Si tratta di atleti che hanno concluso il proprio contratto con i club precedenti e che possono firmare in qualsiasi momento, rappresentando una risorsa interessante per le società ancora alla ricerca di rinforzi.

Il mercato degli svincolati offre profili molto diversi tra loro: ci sono giocatori esperti, con anni di militanza in Serie A o in campionati esteri di alto livello, ma anche giovani in cerca di rilancio dopo esperienze meno fortunate. In alcuni casi si tratta di attaccanti capaci di garantire gol immediati, in altri di difensori o centrocampisti che portano solidità ed esperienza, fino ad arrivare a portieri pronti a colmare eventuali emergenze.

Molte squadre valutano questa possibilità soprattutto quando si verificano infortuni improvvisi o quando, a mercato chiuso, emerge la necessità di rinforzare un reparto specifico. Gli svincolati hanno il vantaggio di poter essere tesserati in qualsiasi momento, senza dover attendere l’apertura delle finestre ufficiali. La loro situazione resta quindi sotto osservazione da parte di direttori sportivi e allenatori, consapevoli che anche a mercato concluso possono esserci soluzioni utili per completare le rose.

Pjanic a caccia di una nuova opportunità

Uno dei nomi di maggior prestigio presente nella lista dei parametri zero è senza dubbio Miralem Pjanic. Reduce dall’esperienza al CSKA Mosca, il bosniaco è a caccia di una nuova avventura.

A 35 anni la sua esperienza e qualità potrebbero essere ancora decisive in alcuni contesti. Ed è per questo che qualcuno avrebbe messo in piedi un’ipotesi a dir poco clamorosa riguardante il suo futuro. Vediamo di cosa si tratta.

Ritorno assurdo per Pjanic

Nei giorni scorsi la pagine Facebook di fede juventina ‘Gobbi dal 1987’, ha lanciato la seguente provocazione: ”Vi piacerebbe un Pjanic svincolato alla Modric a fare da chioccia e uomo spogliatoio?”.

Un’idea che ha affascinato i tifosi bianconeri, ma che al momento rimane tale, visto che non ci sono dei riscontri in tal senso. Nel calcio però, e soprattutto nel mercato, tutto può accadere. E considerando che la Juve cercava un centrocampista…