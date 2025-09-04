Milan, che disastro: Igli Tare mandato via | Rottura definitiva con Furlani dopo il mercato

Il mercato del Milan è stato segnato da parecchi movimenti sia in entrata che in uscita. Il futuro del ds Igli Tare però sembra già deciso

Una sessione di mercato quanto mai movimentata, quella che ha segnato l’estate in casa Milan. Sono tanti, secondo qualcuno addirittura troppi, i cambiamenti avvenuti all’interno del club rossonero, sia a livello dirigenziale che tecnico.

Dalla scelta del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, a quella dell’allenatore, Massimiliano Allegri, per finire con i corposi movimenti di mercato avvenuti sia in entrata che in uscita. Il Diavolo esce dunque rivoluzionato da tre mesi in cui è accaduto di tutto e di più.

Per ciò che riguarda più strettamente la campagna acquisti e cessioni, il Milan è tra le grandi quella che ha operato di più dal punto di vista squisitamente numerico. Un reparto su tutti, il centrocampo, è stato letteralmente stravolto con gli arrivi di Modric, Ricci, Jashari e Rabiot.

Tanti nuovi innesti e qualche cessione di grande livello necessaria a finanziare gli acquisti: questo è stato in larga misura il lavoro di Igli Tare, che ha sempre agito con il beneplacito di Massimiliano Allegri. Ciononostante i problemi non mancano.

Tare via subito? La verità sui suoi rapporti all’interno del Milan

Da più parti si vocifera infatti di una rottura imminente e definitiva tra l’ex direttore sportivo della Lazio e l’attuale amministratore delegato Giorgio Furlani, espressione diretta della proprietà americana e principale punto di riferimento del club di via Aldo Rossi.

In base ad alcune voci che sei fanno sempre più insistenti il dirigente apicale rossonero non avrebbe condiviso le scelte e le strategie di mercato di Tare. Furlani in particolare non avrebbe visto di buon occhio i quasi 40 milioni di euro spesi per Jashari.

Il Milan è una polveriera, ecco perché

Il centrocampista svizzero di origini albanesi si è tra l’altro già infortunato piuttosto gravemente: nel corso di un allenamento si è procurato la frattura del perone che lo terrà lontano dai campi per almeno 2 mesi.

Ciò detto le indiscrezioni legate a un addio imminente di Tare non si placano: le prossime settimane saranno decisive in tal senso anche se la frattura tra il direttore sportivo e l’amministratore delegato sembra ad oggi insanabile. Vedremo cosa succederà mentre Allegri nel frattempo dovrà lavorare senza i tanti giocatori impegnati con le rispettive nazionali.