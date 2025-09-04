Follia Allegri, mani addosso ad un suo calciatore | Provvedimenti immediati di Furlani, cacciato da Milanello

Il tecnico rossonero ha messo le mani addosso ad un suo calciatore: la società prende subito provvedimenti, con la cacciata immediata da Milanello.

Nel mondo del calcio non mancano episodi di tensione tra calciatori e allenatori, situazioni che a volte possono degenerare e lasciare un segno nella storia sportiva. Le divergenze nascono spesso da scelte tattiche, sostituzioni contestate o comportamenti ritenuti poco professionali. In alcuni casi, queste incomprensioni restano circoscritte allo spogliatoio; in altri, invece, esplodono davanti alle telecamere e al pubblico.

Uno degli episodi più noti in Italia è quello che coinvolse l’allenatore Delio Rossi e il calciatore Adem Ljajić durante un match della Fiorentina nel 2012. Dopo una sostituzione giudicata inopportuna dal giocatore, nacque una discussione che degenerò in una reazione fisica da parte del tecnico. L’episodio ebbe grande risonanza mediatica, portando a conseguenze immediate per Rossi e diventando un esempio di quanto le tensioni tra allenatore e calciatore possano assumere risvolti estremi.

Situazioni simili, pur con intensità diversa, si registrano anche in altri campionati, dove il rapporto tra staff tecnico e atleti è costantemente sotto pressione. La gestione di personalità forti e la necessità di mantenere la disciplina rappresentano una sfida continua per gli allenatori. Questi episodi dimostrano come il calcio, oltre agli aspetti tecnici e tattici, sia anche un terreno di complesse dinamiche umane.

Allegri picchia un suo calciatore

Una situazione di questo tipo ha visto come protagonista un certo Max Allegri proprio in questa stagione. In realtà però quanto accaduto è stato un semplice siparietto tra il tecnico ed un suo calciatore.

Durante il match vinto a Lecce, Musah era rimasto a terra dopo uno scontro di gioco, e il mister livornese si è avvicinato a lui dandogli un calcetto. Un gesto per spronarlo a fare di più, tipico di Allegri.

Calciatore mandato via dal Milan

Alla fine, dopo la sfida del Via del Mare, Yunus Musah ha lasciato il Milan, trasferendosi all’Atalanta in prestito con diritto di riscatto.

Una cessione però che è arrivata per ragioni tecniche, e non di certo per il gesto di Allegri nei suoi confronti, che, è bene ricordare, è stato tutt’altro che violento.