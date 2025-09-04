Accordo, firma e visite mediche: Pellegrini lascia la Roma all’improvviso | Buona plusvalenza per Massara

Il capitano giallorosso lascia subito la Capitale, con la Roma che mette a segno una buona plusvalenza. Ecco dove giocherà il centrocampista.

Il calciomercato italiano ha chiuso ufficialmente i battenti, ma in altri Paesi le trattative sono ancora aperte. Questa differenza di calendario consente ai club stranieri di continuare a rinforzare le proprie rose e, di conseguenza, alle società italiane di cedere giocatori anche dopo la fine della sessione nazionale. Non è invece possibile effettuare nuovi acquisti, se non attingendo dal mercato degli svincolati.

In diversi campionati, come quelli di Turchia, Arabia Saudita o in alcune leghe minori, le finestre restano aperte più a lungo rispetto a Serie A, Serie B e altri tornei europei. Questo permette alle società italiane di concludere operazioni in uscita, liberando ingaggi pesanti o trovando sistemazioni per calciatori fuori dai piani tecnici. Le cessioni possono riguardare sia prestiti che trasferimenti definitivi, a seconda delle esigenze delle parti coinvolte.

Per gli atleti interessati, questa opportunità rappresenta una chance di giocare con maggiore continuità e di rimettersi in mostra in nuovi contesti. Allo stesso tempo, i club italiani possono riequilibrare bilanci e ridurre l’affollamento delle rose. Le diverse scadenze di mercato tra Paesi contribuiscono così a mantenere attiva la rete di trattative anche dopo la chiusura ufficiale in Italia.

La Roma approfitta del mercato aperto negli altri paesi

Una delle squadre che potrebbe approfittare del mercato ancora aperto in altri campionati per piazzare alcuni esuberi è la Roma.

Il giocatore da vendere è infatti Lorenzo Pellegrini. Finito ai margini del progetto, e in rotta sia con la società che con i tifosi, il capitano giallorosso era sul mercato, ma non è stato ceduto. Ora la chance di liberarsi di lui per la Lupa potrebbe arrivare proprio dall’Arabia Saudita.

Buona plusvalenza per Massara

Dalla Saudi Pro League, dove il mercato è aperto per ancora diversi giorni, qualche club potrebbe farsi avanti per provare a prendere Lorenzo Pellegrini, permettendo alla Roma di mettere a bilancio una plusvalenza importante,

Allo stesso tempo poi il giocatore andrebbe a guadagnare uno stipendio ricchissimo. Detto ciò però sarà da capire se davvero qualche club si farà avanti per il capitano romanista, e se lo stesso accetterà una proposta del genere.