ULTIM’ORA SERIE A: salta la prima panchina della stagione | Alla guida della squadra arriva Vanoli

Nel panorama calcistico italiano, gli esoneri degli allenatori sono diventati una costante che accompagna ogni stagione. Le società, spinte dai risultati immediati e dalle aspettative di tifosi e sponsor, spesso scelgono di cambiare guida tecnica anche dopo pochi mesi dall’inizio del campionato. Questa pratica, ormai diffusa da anni, riflette la forte pressione che caratterizza il calcio professionistico nel Paese.

Le ragioni principali di un esonero riguardano in primo luogo i risultati sportivi: una serie di sconfitte o un rendimento inferiore alle attese può convincere la dirigenza a intervenire rapidamente. Tuttavia, non mancano i casi legati a contrasti con lo spogliatoio, divergenze sul mercato o incompatibilità con la visione societaria. L’allenatore diventa così il primo responsabile di una situazione negativa, anche se le cause spesso sono più complesse e strutturali.

In Italia, la frequenza degli esoneri è superiore rispetto ad altri campionati europei. Alcune stagioni hanno registrato numerosi cambi di panchina, con squadre che hanno visto alternarsi più tecnici nel giro di pochi mesi. Questo fenomeno mette in luce la difficoltà di garantire progetti a lungo termine, in un contesto in cui la ricerca del risultato immediato prevale sulla continuità.

Arriva il primo esonero in Serie A

Nonostante il campionato di Serie A sia iniziato da sole due giornate, potrebbe ben presto arrivare già il primo esonero. Con la sosta nazionali che incombe infatti diverse società ragionano già sugli allenatori.

Una di queste addirittura avrebbe dunque deciso di esonerare il suo mister attuale per chiamare in panchina Pietro Vanoli. Vediamo di chi stiamo parlando.

Chiamato d’urgenza Vanoli

Dopo le prime due sfide di Serie A, l’unica squadra ancora a zero punti è il Sassuolo. E se il ko all’esordio contro il Napoli campione d’Italia in carica ci sta, quello di venerdì contro la Cremonese ha fatto storcere il naso un po’ a tutti.

E’ per questo dunque che la posizione di mister Fabio Grosso ora è in pericolo, tanto che si vocifera che la società neroverde abbia individuato già il suo sostituto, ovvero Pietro Vanoli. Staremo a vedere come si evolveranno le cose e se davvero gli emiliani cambieranno guida tecnica.