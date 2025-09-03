Prima Italia di Gattuso: 2 sorprese assurde in formazione | Un 11 titolare mai visto prima

Il ct della Nazionale Rino Gattuso ha già in mente la formazione da mandare in campo nel match contro l’Estonia in programma venerdì sera

Una Nazionale forte, consapevole dei propri mezzi ma al tempo stesso umile e concentrata. È questa la squadra che il nuovo Commissario Tecnico degli azzurri Rino Gattuso ha in mente di plasmare da qui alle prossime settimane.

Una rivoluzione graduale e discreta ma molto profonda. Intanto però bisogna vincere, possibilmente segnando parecchi gol, per coltivare ancora una minima speranza di vincere il girone e qualificarsi direttamente per i Mondiali del 2026.

Il primo appuntamento da non fallire è la sfida di venerdì prossimo contro l’Estonia: a spingere Barella e compagni saranno gli oltre 35mila tifosi del Gewiss Stadium di Bergamo, pronti a sostenere con il consueto calore la prima Italia di Gattuso.

L’ex centrocampista del Milan e poi tecnico stesso dei rossoneri già morde il freno e a poco più di due giorni dalla sfida contro gli estoni i suoi pensieri sono rivolti solo ed esclusivamente agli undici da mandare in campo.

Gattuso rivoluziona l’Italia, tifosi spiazzati

Per ciò che riguarda la sua prima formazione Gattuso dovrebbe confermare in gran parte i titolari schierati spesso e volentieri da Luciano Spalletti durante la sua gestione. Dovrebbero trovare spazio quasi tutti i pilastri della Nazionale degli ultimi due anni.

Da Bastoni a Barella passando per Dimarco e Sandro Tonali (sempre che abbia smaltito l’infortunio alla spalla), la nuova Italia dovrebbe ripartire proprio da loro. Tra tante conferme però non sono affatto da escludere a priori almeno un paio di intriganti sorprese.

La Nazionale è davvero nuova, ecco le sorprese di Gattuso

Secondo quanto si vocifera il CT starebbe pensando a due novità davvero niente male. Gattuso del resto ha anticipato a suo tempo che nel momento giusto, quello in cui scegliere le formazioni da mandare in campo, si sarebbe lasciato guidare da una minima dose di sana incoscienza.

Si spiegherebbe così l’impiego contro l’Estonia di Guglielmo Vicario in porta al posto di Gigio Donnarumma e soprattutto del 20enne centravanti dell’Inter Francesco Pio Esposito al posto dei più esperti Kean e Retegui. La decisione di puntare su Vicario sarebbe legata al fatto che in questo avvio di stagione l’ex portiere del Milan era ancora senza squadra. Pio Esposito invece ha colpito molto Gattuso durante l’estate tanto da convincere il nuovo CT a puntare su di lui dal primo minuto.