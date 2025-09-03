Incubo per i tifosi romanisti: torna Rick Karsdorp | Ha firmato a parametro zero

Un ritorno da incubo per i tifosi della Roma. Il terzino olandese Rick Karsdorp è pronto a firmare a parametro zero, svolta dopo la chiusura del calciomercato estivo.

Non è di certo un nome che evoca piacevoli ricordi quello di Rick Karsdorp per i tifosi della Roma. Il terzino destro olandese ha disputato sei stagioni in giallorosso, senza lasciare un buon ricordo nella focosa piazza capitolina. Il classe ’95 è svincolato e sembra pronto a tornare nel campionato italiano da parametro zero.

Non sono mancati ribaltoni e colpi di scena in questa sessione di calciomercato estivo in casa Roma. La squadra giallorossa ha cambiato guida tecnica, con Ranieri entrato in società e Gian Piero Gasperini arrivato in panchina al suo posto.

Anche i quadri dirigenziali hanno visto una profonda novità. Come nuovo direttore sportivo è stato scelto Frederic Massara, che a giugno ha preso il posto del francese Ghisolfi. Per il dirigente ex Milan non sono mancati ostacoli nelle trattative in entrata, segnate anche dalla situazione economica del club guidato dalla famiglia Friedkin.

Sono tanti i nomi sfumati sul più bello in casa giallorossa nelle scorse settimane. A partire dal centrocampista Richard Rios, che ha firmato col Benfica dopo esser stato accostato alla lista dei giallorossi. In attacco c’è stato un vero tira e molla per Jadon Sancho, che è sfumato nonostante Roma e Manchester United avessero trovato l’accordo totale.

Karsdorp torna in Serie A a parametro zero

Le ultime battute del mercato estivo hanno visto anche un altro obiettivo offensivo sfumare. Parliamo del giovane Tyrique George, passato dal Chelsea al Fulham nelle ultime ore di calciomercato.

Tornando alle manovre ufficiali della squadra giallorossa, sono due i nuovi terzini sbarcati a Trigoria in questa sessione estiva. Sulla corsia di destra è arrivato il brasiliano Wesley, mentre sulla fascia opposta il greco Tsimikas.

Colpo Karsdorp dopo il gong: come stanno le cose

Parlando di fascia destra, c’è un nome che non evoca buoni ricordi ai tifosi giallorossi, ovvero quello di Rick Karsdorp. Il terzino olandese classe ’95 rescisse lo scorso anno il suo contratto con la Roma, dopo esser finito ai margini del progetto prima con Mourinho e dopo con De Rossi in panchina.

Non è escluso un suo ritorno in Serie A, ma non nella squadra capitolina. Il terzino destro può rappresentare una soluzione a costo zero per club di bassa classifica come Parma, Lecce o Verona.