Il calciomercato non è ancora finito, colpo Gundogan per il Galatasaray | Il saluto del Manchester City

Il calciomercato in Turchia resta aperto fino al 12 settembre, col Galatasaray che mette a segno il colpo Gundogan. Ecco l’annuncio ufficiale dell’acquisto del centrocampista dal Manchester City.

Il calciomercato estivo in Serie A ed in gran parte dei campionati europei è chiuso da oltre 24 ore, mentre in Turchia resta aperto fino al 12 settembre. Il Galatasaray, dopo esser stato accostato a Calhanoglu nelle scorse settimane, ha chiuso il colpaccio Gundogan dal Manchester City.

Il centrocampista tedesco, con origini turche, è stato ufficialmente annunciato dal Galatasaray nelle scorse ore. La squadra di Istanbul chiude un altro colpo altisonante, dopo aver acquistato in via definitiva Victor Osimhen questa estate. I giallorossi hanno chiuso anche per il terzino Singo, ex Torino, e Leroy Sane a titolo gratuito.

Anche Gundogan sbarca a Istanbul a parametro zero, la notizia era nell’aria da diversi giorni e nella giornata di ieri è arrivato il comunicato ufficiale da ambo le parti. Il club turco mette a segno un altro colpo di valore assoluto, assicurandosi uno dei migliori centrocampisti degli ultimi anni.

Il Galatasaray ieri ha emesso un comunicato ufficiale che annuncia l’ingaggio del centrocampista tedesco. Il club turco ha specificato che il trasferimento è arrivato a titolo gratuito. Il calciatore ha firmato un contratto che lo lega ai giallorossi fino al 2027. L’ingaggio sarà di 4,5 milioni di euro netti a stagione.

Sfumato Calha, il Galatasaray si porta a casa Gungogan

Il club campione in carica in Turchia continua a sognare in grande in questa estate che lo ha visto tra le grandi protagoniste del calciomercato in Europa.

La telenovela legata a Victor Osimhen è stata risolta dopo un lungo braccio di ferro col patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il centravanti norvegese è diventato un calciatore del Galatasaray in via defintiva, per la somma di 75 milioni di euro.

Gundogan al Galatasaray, il saluto del Man City

Il centrocampista ha salutato il club inglese con trasporto: “Abbiamo ottenuto tanti successi e ci sono stati momenti incredibili, non ultimo quello del Treble da capitano. Sollevare per la prima volta la Champions League per questo club mi rimarrà impresso per sempre.”

Il direttore sportivo del City ha reso omaggio al centrocampista: “Nessuno dimenticherà mai il ruolo che ha avuto nella conquista di tanti successi.”