Dietrofront FIA su Leclerc: arriva la penalità | Monza da incubo per la Ferrari

Retromarcia FIA e allarme penalità per Charles Leclerc, ecco l’annuncio che ribalta tutto dopo il GP olandese. Ferrari in emergenza verso Monza.

In Olanda si è consumato un fine settimana da incubo in casa Ferrari. È arrivato il doppio ritiro per le rosse sul circuito di Zandvoort. A dominare la prova olandese è stato Oscar Piastri, col compagno di squadra Norris costretto al ritiro nel finale. Seconda piazza per l’idolo di casa, Max Verstappen, mentre ha chiuso il podio il sorprendente Isack Hadjar, su Racing Bulls, al primo podio in carriera.

Piove sul bagnato invece per quanto riguarda la Ferrari. La gara di Lewis Hamilton è durata appena 23 giri, il pilota britannico ha perso il controllo della monoposto e centrato il guardrail nel tentativo di controsterzare. Sospensione rotta e ritiro inevitabile per il sette volte campione del mondo, con una doppia beffa per il team di Maranello.

L’incidente del britannico è infatti arrivato quando Charles Leclerc era rientrato ai box. Il pilota monegasco si è così ritrovato sesto, perdendo la posizione su Russel, mentre gli altri piloti hanno potuto aprofittare di un pit stop inatteso al seguito dell’ingresso della safety car.

Il monegasco in seguito è stato costretto al ritiro dopo esser stato speronato da Andrea Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano ha tentato un sorpasso azzardato ai danni del ferrarista, colpendolo e mandandolo in testa coda.

Penalità dopo l’Olanda, l’annuncio su Leclerc

Il pilota della Mercedes ha ricevuto dieci secondi di penalità in seguito all’incidente avvenuto al 53esimo giro. Anche Hamilton è stato penalizzato in vista della tappa di Monza. Il sette volte campione del mondo dovrà scontare una penalità di cinque posizioni nella griglia di partenza del prossimo Gran Premio.

In una domenica ricca di beffe e delusioni era scattato anche un allarme intorno alla possibile penalità anche per Leclerc.

Toto Wolff sulla mancata penalità a Leclerc

Sul caso è intervenuto anche Toto Wolff nel post gara: “Non vogliamo che Leclerc abbia una penalità a Monza. Anche perché si è ritirato a causa di una nostra auto.”

Wolff dopo aver fatto autocritica lancia comunque una frecciata al monegasco, sul sorpasso a Russel: “Non credo che quello fosse un punto di sorpasso sul lato sinistro, in questo senso direi che è stata colpa di Charles“.