Deroga speciale della FIGC: la Juve cede Vlahovic al Milan | Aperta finestra straordinaria per l’affare

Clamorosa deroga della Lega Serie A, che permette a Juve e Milan di chiudere a mercato chiuso l’operazione che porterà il serbo sotto la Madonnina.

Il calciomercato estivo di Serie A si è ufficialmente concluso, lasciando dietro di sé settimane di trattative, colpi di scena e affari che hanno ridisegnato le rose delle squadre. Dall’apertura fino alla chiusura, i club hanno lavorato intensamente per rinforzare i reparti più deboli, sfoltire le rose e trovare l’equilibrio giusto tra investimenti e sostenibilità economica.

L’ultima giornata di mercato, come da tradizione, è stata caratterizzata da frenesia e accelerazioni improvvise, con trasferimenti chiusi all’ultimo minuto e trattative sfumate a un passo dalla firma. Molti club hanno puntato sui giovani prospetti, altri hanno scelto l’esperienza di giocatori affermati, mentre alcune società hanno preferito concentrare le risorse su pochi rinforzi mirati.

Con la chiusura della sessione, le società non possono più effettuare operazioni di acquisto, se non ricorrendo a svincolati. Questo significa che gli allenatori dovranno lavorare con le rose attualmente a disposizione, cercando di integrare al meglio i nuovi arrivi e valorizzare i calciatori già presenti. Eppure qualcosa di clamoroso sta per accadere in Serie A. A quanto pare infatti la FIGC è pronta a dare una deroga speciale a Juventus e Milan per chiudere l’affare Vlahovic.

Vlahovic al Milan, si fa a mercato scaduto

Nel corso di tutta l’estate si è parlato di un possibile approdo del centravanti serbo sotto la Madonnina. La Juventus lo aveva messo sul mercato, e il Diavolo era a caccia di un centravanti. Eppure l’affare non si è mai chiuso.

Adesso però nonostante la sessione estiva di trasferimenti sia andata ormai in archivio, il trasferimento di Dusan Vlahovic in rossonero potrebbe comunque andare in porto. Vediamo però in che modo.

Ecco come l’affare può andare in porto

Il clamoroso trasferimento del bomber serbo al Milan potrebbe andare in porto qualora il calciatore rescindesse adesso il contratto con la Juventus.

Un’idea che circola ormai da tempo, e che dopo l’arrivo a Torino di Openda, potrebbe concretizzarsi davvero. Staremo a vedere dunque se davvero uno scenario del genere si concretizzerà, e se Vlahovic vestirà la maglia rossonera.