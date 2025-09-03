Bestemmie ad alta voce durante l’allenamento: Gattuso nell’occhio del ciclone | Gravina si pente della scelta

Scoppia la bufera intorno a Gennaro Gattuso, nuovo commissario tecnico dell’Italia. Bestemmie urlate durante l’allenamento dall’allenatore degli Azzurri.

Si avvicina il debutto ufficiale di Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico della Nazionale. L’ex centrocampista è stato scelto dai vertici federali dopo l’esonero di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha salutato gli Azzurri dopo la dolorosa sconfitta arrivata in casa della Norvegia, nel debutto al girone di qualificazione per i Mondiali del 2026.

Gli azzurri dopo aver perso per 3-0 contro la nazionale scandinava non possono più permettersi passi falsi. Il rischio è quello di fallire la qualificazione al Mondiale per la terza volta consecutiva. La nomina dell’ex centrocampista, Campione del Mondo con la Nazionale del 2006 a Berlino, è arrivata proprio nell’ottica di ricompattare il gruppo e non perdere ulteriore terreno dalla Norvegia capolista.

Solo il primo posto nel girone consente di staccare il pass per il Mondiale che si disputerà tra Messico, Canada e Stati Uniti. Ecco perché le prime gare del nuovo CT si preannunciano già decisive. Gli azzurri ospiteranno prima l’Estonia e poi Israele, in due gare da non fallire per nessun motivo al mondo.

Gli occhi saranno tutti sul nuovo tecnico, ultima scommessa targata Gravina e Buffon. L’Italia tornerà in campo prima il 5 settembre e successivamente l’8 settembre per disputare le gare del Girone I.

Gattuso nella bufera, bestemmie in allenamento

Fari puntati sulle prime convocazioni ufficiali del nuovo CT azzurro. Gattuso ha chiamato 28 giocatori, con diversi ritorni e tre volti inediti per l’Italia.

Sul fronte dei ritorni si rivedono Gianluca Scamacca e il romanista Mancini. Confermato poi Retegui nonostante il trasferimento in Arabia Saudita. I volti nuovi sono Giovanni Fabbian a centrocampo, Francesco Pio Esposito in attacco e Leoni in difesa.

Gattuso fuori le righe, il video ha sorpreso il web

L’ex centrocampista è da sempre una personalità focosa e fuori dalle righe, non solo nel rettangolo di gioco. Di recente sul web è diventato virale un video girato la scorsa stagione, mentre Gattuso allenava l’Hajduk Spalato.

Per motivare i suoi calciatori durante l’allenamento il tecnico ha usato espressioni colorite, arrivando anche ad urlare un’ espressione blasfema. Non certo il miglior biglietto da visita a livello comportamentale per i vertici federali.