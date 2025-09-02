Votato il controllo palla più bello della storia: è di un ex Real Madrid | Il VIDEO ti lascerà senza parole

Il gioco del calcio nonostante tutto continua a regalare emozioni e gioie ai milioni di tifosi e appassionati sparsi per il mondo

Una giocata da urlo, un dribbling impossibile, un assist ‘alieno’, un gol memorabile. Nonostante tutte le sue indiscutibili storture e i numerosi scandali che ne hanno minato la credibilità nel corso degli anni il gioco del calcio resta ancora oggi lo sport più seguito e amato del mondo.

Le grandi sfide tra i club più titolati, le giocate dei campioni più forti e acclamati sono ancora in grado di entusiasmare e regalare emozioni a milioni di tifosi e appassionati. Come in tutti gli sport esistono le squadre vincenti, nel calcio più titolato è il Real Madrid.

La storia delle merengues è fatta di trionfi straordinari, di un numero di trofei che tutte le altre squadre non possono neanche sognare. Ma il percorso ultracentenario del Real è fatto soprattutto di fuoriclasse.

Il più grandi di tutti, Alfredo Di Stefano, era considerato da un grande giornalista come Gianni Brera inferiore solamente all’inarrivabile Pelé. La ‘saeta rubia‘ era peraltro in ottima compagnia.

Il Real pieno zeppo di campioni, una storia unica

Nel Real Madrid che dominò le prime 5 edizioni della Champions League Di Stefano non era ovviamente solo, ma affiancato da altri fenomeni del suo stesso calibro come Ferenc Puskas e Francisco Gento. Insieme formavano un attacco sensazionale da oltre 100 gol a stagione.

Passando a tempi molto più recenti le merengues sono state per 9 lunghi anni, dal 2009 al 2018, la squadra di Cristiano Ronaldo. Con il campione portoghese in squadra sono arrivate quattro Champions League oltre a campionati e tutte le coppe possibili e immaginabili.

La giocata da sogno di un ex gioiello del Real Madrid

Se facciamo però riferimento alle singole giocate e non ai successi di squadra la palma di miglior controllo di palla volante non spetta a uno dei campioni più acclamati dai tifosi madridisti, ma da un talento per certi versi inesploso.

Si tratta di un trequartista colombiano che sembrava avviato ad una carriera da protagonista, ma che purtroppo non ha mantenuto le promesse che ne avevano accompagnato la crescita. Parliamo di James Rodriguez, che in un video pubblicato su Facebook si rende autore di una giocata sensazionale. Non resta che guardarla e gustarla fino all’ultimo fotogramma.