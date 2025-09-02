Non giocherò mai più per l’Italia: resa totale a Coverciano | Prima gatta da pelare per Gattuso

Primi problemi per il CT della Nazionale Rino Gattuso che deve fare i conti con lo sfogo improvviso di un importante calciatore azzurro

Ha avuto inizio ufficialmente l’avventura di Rino Gattuso sulla panchina della Nazionale italiana. Il nuovo commissario tecnico azzurro ha accolto a Coverciano i 28 giocatori convocati per le due sfide contro Estonia e Israele, valide per la qualificazione ai Mondiali del 2026.

L’ex allenatore di Milan e Napoli ha voluto chiamare per la prima volta giovani di belle speranze come il difensore Giovanni Leoni, neo acquisto del Liverpool e l’attaccante dell’Inter Francesco Pio Esposito, messosi in evidenza nel corso dell’estate.

Più problematica invece è stata la scelta dei portieri da convocare e soprattutto di colui al quale affidare la maglia numero 1. Fino a qualche mese fa il titolare indiscusso della porta azzurra era Gianluigi Donnarumma.

Il ruolo del 26enne estremo difensore stabiese non è stato messo in dubbio né da Roberto Mancini e né da Luciano Spalletti. Qualcosa però è accaduto durante l’estate, un fatto che avrebbe potuto costare a Donnarumma il posto da titolare.

Una poltrona per due, Gattuso alla fine ha scelto

Il portiere campano infatti ha rischiato di essere messo fuori rosa dal Paris Saint Germain, causa il mancato rinnovo di contratto in scadenza a giugno 2026. Nel caso in cui i dirigenti del club parigino avessero preso tale decisione Donnarumma avrebbe dovuto allenarsi da solo lontano dai suoi compagni.

Con Donnarumma fuori rosa nel suo club di appartenenza anche Rino Gattuso avrebbe quasi certamente optato per un avvicendamento tra i pali, affidando la titolarità del ruolo a Guglielmo Vicario, brillante portiere del Tottenham.

L’Italia trova il suo portiere titolare

Nulla di tutto questo però si è alla fine verificato: Donnarumma è stato infatti ceduto in extremis, a poche ore dalla scadenza del mercato estivo, a una grande del calcio europeo come il Manchester City. Fortemente voluto da Pep Guardiola, l’ex numero uno del Milan giocherà titolare con i Citizens reduci peraltro da due sconfitte consecutive nelle prime tre giornate di campionato.

Uno scenario che gli consente di mantenere saldamente il posto anche in Nazionale. Sfuma così il sogno di Vicario di disputare almeno le prossime due partite in maglia azzurra: l’ex estremo difensore dell’Empoli assisterà dalla panchina alle sfide contro Estonia e Israele.