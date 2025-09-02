Mercato chiuso: come al solito ha dominato la Premier League | Cifre folli per il Liverpool

La sessione di trasferimenti estiva è andata ormai in archivio, e come sempre ormai negli ultimi anni, a dominare è stata la Premier League.

Il calciomercato estivo si è ufficialmente chiuso, lasciando alle società il compito di consolidare i nuovi organici in vista della stagione sportiva. Come ogni anno, il periodo delle trattative ha visto grande movimento tra club italiani e internazionali, con operazioni che hanno riguardato sia acquisti di rilievo sia cessioni strategiche. I trasferimenti hanno coinvolto calciatori affermati, giovani promesse e rientri da prestiti, in un intreccio di affari che ha catturato l’attenzione degli appassionati.

Molti club hanno lavorato per rinforzare i reparti più bisognosi, puntando su difensori di esperienza, centrocampisti dinamici e attaccanti in grado di garantire gol. Parallelamente, alcune società hanno deciso di cedere giocatori importanti per riequilibrare i bilanci o favorire nuovi investimenti. Le operazioni hanno interessato non solo i principali campionati europei, ma anche mercati emergenti, che hanno attratto calciatori in cerca di nuove opportunità.

Tra i protagonisti del mercato vi sono stati agenti, dirigenti e osservatori, chiamati a valutare le migliori strategie per combinare esigenze tecniche e sostenibilità economica. Con la chiusura della sessione, l’attenzione si sposta ora al campo: i tifosi potranno finalmente vedere all’opera i nuovi innesti e capire come i movimenti estivi influenzeranno gli equilibri delle competizioni nazionali e internazionali.

Premier League sempre in cima alla classifica

Con la fine del mercato, è anche il momento di tirare le somme e di riportare alcuni dati. A tal merito è chiaro che come al solito negli ultimi anni ad essere in cima alla classifica delle spese del mercato c’è la Premier League.

Le squadre del campionato inglese hanno staccato tutte le altre leghe di gran lunga, mettendo in mostra ancora una volta l’enorme divario che c’è tra loro e il resto d’Europa. A spiccare tra tutti però è stato ovviamente il Liverpool.

Mercato pazzo per il Liverpool

I Reds hanno dominato in questa finestra di mercato, mettendo a segno colpi in entrata per oltre mezzo miliardo di euro.

Spiccano tra i tanti gli arrivi ad Anfield dei vari Wirtz, Isak, Ekitike, Kerkez, Frimpong e il nostro Leoni.