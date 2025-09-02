Documenti registrati in ritardo: salta il trasferimento del calciatore | Allegri lo aspettava a Milanello

Clamorosa doccia fredda sul mercato, con il trasferimento che è saltato in maniera definitiva. Allegri aspettava già il calciatore a Milanello.

Nella giornata di ieri siamo arrivati alla conclusione della sessione di trasferimenti estiva. Le squadre si sono mosse parecchio per rinforzarsi, e in tante hanno rivoluzionato parecchio la propria rosa. Tra queste c’è di sicuro il Milan. Reduce da una stagione terribile, il club rossonero ha cambiato tanto. In primis sono stati ceduti dei pezzi da 90 del calibro di Reijnders e Theo Hernandez.

Al loro posto la società ha provato a prendere un mix tra giovani prospetti, vedi ad esempio Ricci, ed elementi esperti, come il grande Luka Modric. L’impressione però è che le mosse della dirigenza rossonera non siano state granché apprezzate dai tifosi, e forse nemmeno da mister Max Allegri.

Il tecnico livornese infatti, dopo la clamorosa sconfitta della prima giornata in casa contro la Cremonese, ha chiesto rinforzi mirati, e in parte è stato accontentato con l’approdo sotto la Madonnina di Adrien Rabiot, che riabbraccia l’allenatore dopo gli anni trascorsi insieme alla Juventus.

Tanti affari saltati per il Milan

Non sono mancate di certo le delusioni nel corso di questa finestra di trasferimenti in casa milanista. Una su tutte possiamo dire che è stata quella di Conrad Harder. Il classe 2005 piaceva parecchio al Diavolo, che lo aveva individuato come principale nome per rinforzare l’attacco. Alla fine però non se n’è fatto niente, perché lo Sporting Lisbona ha temporeggiato per la sua cessione.

Il calciatore danese dunque si è trasferito al Red Bull Lipsia, con il club di Lisbona che per rimpiazzarlo ha deciso di virare su Jota Silva del Nottingham Forest. Ma proprio quando il suo acquisto pareva cosa fatta, qualcosa è andato storto.

Documenti registrati in ritardo, salta il colpaccio

Nelle ultime ore di mercato, Sporting Lisbona e Nottingham Forest hanno trovato un accordo per il trasferimento in Portogallo di Jota Silva. Tuttavia i documenti non sono stati comunicati per tempo alla FIFA, e l’affare è saltato.

Una situazione che vede anche lo Sporting dunque perdere un rinforzo che pareva ormai cosa fatta, e che dunque ha lasciato a bocca aperta anche il Milan.