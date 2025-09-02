Doccia fredda per Sinner: l’Italia intera sta con Musetti | Ora vuole cambiare nazionalità

Brutte notizie per Jannik Sinner nel pieno delle fasi finali degli US Open. Tutta l’Italia si schiera dalla parte di Lorenzo Musetti, ecco la reazione dell’altoatesino.

Sarà derby azzurro ai quarti di finale degli US Open. Jannik Sinner ha raggiunto il connazionale Lorenzo Musetti nel turno successivo del torneo statunitense. Il numero uno al mondo ha battuto in scioltezza Alexander Bublik, superandolo in tre set, tutti terminati sul punteggio di 6-1. La sfida è durata appena 1 ora e 21 minuti e consegna il derby italiano ai quarti di finale.

Non c’è mai stata partita di fatto tra l’altoatesino e il kazako, l’unico tennista insieme a Carlos Alcaraz ad esser riuscito a sconfiggere Jannik Sinner in questo 2025. Il servizio del leader della classifica ATP è stato efficiente al massimo. L’altoatesino ha subito breakkato Bublik, che fino a quel momento era l’unico tennista a non aver mai perso un servizio in tre incontri.

Anche Lorenzo Musetti ha superato Jaume Munar in tre set negli ottavi di finale degli US Open. Ora i due tennisti italiani si affronteranno nel turno successivo, che vale l’accesso alle semifinali. Mai il tennis italiano ha visto un derby del genere ai quarti di finale di uno Slam.

I precedenti sorridono al tennista altoatesino, che ha vinto entrambe le sfide disputate contro il suo compagno di squadra in Coppa Davis.

Sinner vs Musetti, si accende il derby italiano

Tutti i tifosi italiani auspicavano il derby e così sarà. Occhi puntati sulla sfida tutta azzurra a New York, la sfida si disputerà probabilmente nella notte italiana tra il 3 e il 4 settembre.

I due atleti sono amici di vecchia data e chi passerà il turno giocherà la semifinale con uno tra De Minaur o Auger-Aliassime. Sinner fin qui ha ceduto un solo set nel torneo dove è campione in carica ed ora il confronto col connazionale promette scintille.

Panatta accende il derby italiano agli US Open

In attesa di capire il risultato della sfida tra i due azzurri, sul web hanno fatto discutere le dichiarazioni di Adriano Panatta. L’ex tennista, in seguito alla sfida tra Sinner e Shapovalov ha annunciato: “Sarei curioso di vederlo giocare contro Musetti.”

Panatta continua: “Lorenzo sa fare tutto e quando lo fa bene può creare problemi a chiunque. Quando Jannik trova giocatori che sanno variare va in difficoltà“. Un parere che ha raccolto l’appoggio di tantissimi tifosi ed appassionati sul web, il campo degli US Open scioglierà ogni dubbio.