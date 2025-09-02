Basta, appendo la racchetta al chiodo: tennis commosso dal ritiro improvviso | È stato numero 1 al mondo

Annuncio clamoroso nel mondo del tennis e ritiro improvviso per l’ex numero uno al mondo. È arrivato il momento di appendere la racchetta al chiodo dopo una gloriosa carriera.

Dopo la conquista di venti titoli ATP e l’aggancio alla posizione numero uno del ranking mondiale, sembra arrivato il momento del ritiro dalle scene per il tennista tanto discusso negli ultimi giorni. Il tennis italiano si è commosso settimane fa quando da Wimbledon arrivò un annuncio di ritiro piuttosto sorprendente.

Parliamo di Fabio Fognini, che nella sua ultima partita disputata a Londra aveva dato estremamente filo da torcere all’insaziabile Carlos Alcaraz. L’atleta italiano annunciò la fine della propria carriera agonistica alla stampa, una settimana dopo la sua grande prestazione contro l’avversario spagnolo. L’italiano ha abbandonato il tennis ufficiale all’età di 38 anni.

Chi abbandonò le scene molto in anticipo fu l’australiana Ashley Barty, che nel 2022 si ritira ufficialmente dal tennis da numero uno nella classifica WTA. A soli 25 anni, e dopo aver centrato l’Australian Open, la campionessa abbandonò il tennis per dedicarsi ad altri progetti.

Altre volte sono fattori esterni a causare un prematuro ritiro dalle scene, come problematiche di natura fisica o mentale. Proprio questo ultimo aspetto è tirato in ballo da un punto di riferimento del tennis italiano, per chiedere il ritiro ufficiale dell’ex numero uno del ranking ATP.

Panatta duro su Medvedev: “Sembra al capolinea”

Nel giro di pochi anni è cambiato tutto per Daniil Medvedev, ex numero uno al mondo nel 2022. Il russo di recente ha fatto discutere per aver perso la testa contro arbitro ed avversario negli Stati Uniti.

Le immagini delle sfuriate del tennista russo agli US Open hanno fatto il giro del mondo. Anche l’ex tennista Adriano Panatta ha voluto dire la sua, consigliando al russo di riflettere sulla propria carriera.

Panatta senza filtri sullo sfogo di Medvedev

Durante il podcasta La Telefonata, l’ex tennista non ha usato giri di parole parlando del comportamento del russo. Panatta ha dichiarato: “Penso che Medvedev debba fermarsi, anche per sempre, la testa è andata. Sembra proprio al capolinea.”

L’ex tennista ha aggiunto: ” Il tennis professionistico non fa bene alla testa, lascia tracce indelebili.” Chissà se il tennista russo, classe ’96, darà ascolto al consiglio di Panatta.