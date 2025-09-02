Alla fine il rinforzo sulla fascia è arrivato: Comolli pesca dagli svincolati | Contro l’Inter può già essere titolare

Il rinforzo sulla fascia sembrava sfumato per la Juve, e invece Comolli ha pescato un grande nome dagli svincolati, pronto a scendere in campo già nella sfida della ripresa contro l’Inter.

Con la chiusura ufficiale del calciomercato, le società non possono più concludere operazioni di acquisto o cessione di calciatori sotto contratto. Tuttavia, resta una possibilità che continua a generare movimento anche a sessione terminata: il mercato degli svincolati. Si tratta di giocatori senza legame contrattuale con alcun club, liberi quindi di firmare in qualsiasi momento dell’anno, indipendentemente dalle finestre stabilite dalle federazioni.

Molti calciatori finiscono tra gli svincolati al termine della stagione, a causa di scadenze contrattuali non rinnovate o di risoluzioni consensuali. Questa situazione offre alle società un’opportunità utile per colmare lacune improvvise nella rosa, dovute ad esempio a infortuni, squalifiche di lunga durata o necessità tecniche emerse nelle prime giornate di campionato. Gli svincolati comprendono sia profili di grande esperienza internazionale, in grado di dare immediato contributo, sia giovani in cerca di rilancio.

La scelta di puntare su questi atleti richiede valutazioni precise, legate alla condizione fisica e alla disponibilità economica del club. Il mercato dei giocatori senza contratto, pur meno movimentato rispetto alle sessioni ufficiali, rappresenta dunque uno strumento concreto per le squadre, che possono rinforzarsi anche dopo la chiusura delle trattative tradizionali, mantenendo viva l’attenzione degli addetti ai lavori.

La Juve pesca dagli svincolati

Uno dei club che potrebbe pescare dalla lista degli svincolati è a sorpresa la Juventus. I bianconeri infatti cercavano di piazzare un colpo sulla fascia per completare la rosa a disposizione di Igor Tudor, ma alla fine non si è riusciti a chiudere un affare del genere.

Di conseguenza ora Damien Comolli ha deciso di prendere un rinforzo dalla lista degli svincolati, il quale potrebbe addirittura già scendere in campo contro l’Inter. Vediamo di chi si tratta.

Tudor pronto a schierarlo

Il giocatore di cui stiamo parlando è Sergio Reguilon, terzino sinistro spagnolo ex di Tottenham e Atletico Madrid rimasto svincolato proprio dopo la fine dell’esperienza con gli Spurs.

Sarebbe un profilo di esperienza e qualità per la Juventus. Staremo a vedere se davvero Comolli lo regalerà a Tudor come colpo di coda di questa estate.