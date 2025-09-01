Retroscena Juve: perso all’ultimo un grande rinforzo in mediana | Tutto saltato per un minimo dettaglio

Il mercato, in particolare la sessione estiva, regala clamorosi colpi di scena. In questo caso fallì in extremis un colpo per la Juventus

Non sempre le società di calcio, comprese le più ricche e influenti, riescono a completare le campagne acquisti in base ai propri desideri. Capita ed è capitato, anche più spesso di quanto si pensi, che qualche importante obiettivo sia sfumato in dirittura d’arrivo.

Limitandoci solo alla Serie A la storia di ogni sessione estiva è piena zeppa di trattative molto ben avviate e poi saltate a un centimetro dal traguardo. Gli ultimi 80 anni di storia del mercato pullulano di colpi mancati quando ormai alla loro definizione mancava solo l’annuncio.

La stessa Juventus, vale a dire il club più vincente e titolato d’Italia, non è sempre riuscita a centrare tutti gli acquisti o le cessioni che avrebbe desiderato realizzare. Nelle ultime stagioni in particolare i bianconeri hanno fatto l’abitudine a mercati incompleti.

Anche negli anni della recente e schiacciante egemonia, quella dei 9 scudetti consecutivi, l’allora amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Fabio Paratici mancarono qualche acquisto considerato importante.

La Juventus dei colpi mancati, ecco il retroscena

Uno di questi porta il nome di Andrea Poli, oggi 36enne e svincolato. Una dozzina d’anni fa era considerato tra i centrocampisti più in vista ei di maggior talento del calcio italiano e con la maglia della Sampdoria a suon di prestazioni di alto livello aveva attirato l’interesse di tutti i grandi club di Serie A.

Durante la sessione di gennaio del 2013 Poli finì decisamente nel mirino della Juventus, all’epoca allenata da Antonio Conte e in procinto di vincere il secondo dei nove scudetti consecutivi.

La trattativa sfumò a un passo dal traguardo, i dettagli

Ad un certo punto, fino alle ultime ore di quella sessione invernale, Marotta e Paratici erano convinti di aver chiuso la trattativa. Del resto Poli era un pupillo del dirigente lombardo che lo aveva portato sulla sponda blucerchiata di Genova qualche anno prima.

Era tutto fatto e definito, con la cessione del giocatore alla Juventus per 3 milioni di euro più la comproprietà del giovane centrocampista Chibsah. L’affare invece sfumò in extremis per qualche dettaglio non meglio identificato, tanto che alla fine Andrea Poli alla Juventus non andò mai.