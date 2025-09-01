Nemmeno il tempo di essere esonerato: nuova avventura per Mourinho | Arriva l’ufficialità

Dopo l’esonero a sorpresa dal Fenerbahce spunta una nuova panchina immediata per José Mourinho. Ecco da dove riparte lo Special One dopo l’ennesimo addio a stagione in corso.

La storia si ripete, è arrivato il quarto esonero consecutivo per José Mourinho. Il Fenerbahce ha risolto in anticipo il contratto con il tecnico portoghese. La sorprendente decisione è arrivata dopo l’eliminazione dai play off di Champions League per mano del Benfica. Lo Special One era alla sua seconda stagione alla guida del club di Istanbul.

Il primo esonero della serie arrivò in Inghilterra. Il portoghese venne prima esonerato dal Manchester United, in seguito la stessa sorte gli toccò sulla panchina del Tottenham. Dopo le due esperienze chiuse in anticipo in Premier League, per il portoghese si sono riaperte le porte della Serie A.

Ad undici anni di distanza dall’avventura con l’Inter, sugellata dalla conquista del Triplete nella stagione 2009-10, Mourinho è diventato allenatore della Roma nell’estate del 2021. La prima stagione nella Capitale si è chiusa da subito con la conquista di un trofeo, ovvero la prima edizione della Conference League.

In campionato i risultati sono però stati al di sotto delle aspettative, mentre il secondo anno i giallorossi sono arrivati in finale di Europa League. Finale vinta dal Siviglia ai calci di rigore, con grosse proteste da parte del portoghese e della Roma contro gli errori arbitrali dell’inglese Taylor.

Mourinho torna subito in panchina

L’esperienza in giallorosso si è conclusa a metà della terza stagione, quando la Roma ha deciso di esonerarlo con la squadra al nono posto in campionato.

Nel giugno dello scorso anno è iniziata l’avventura turca nel Fenerbahce, con la quale è arrivato secondo la passata stagione.

Colpo di scena Mourinho, pronta la nuova panchina

Il tecnico portoghese ora cerca soluzioni per tornare da protagonista nel mondo del calcio. In passato si è parlato anche dell’ipotesi Nazionale per lo Special One, ma non è esclusa la chiamata immediata da parte di un club dopo l’esonero arrivato in Turchia.

José Mourinho potrebbe essere chiamato da subito in Arabia Saudita, campionato che già lo ha corteggiato all’epoca dell’esperienza sulla panchina della Roma. La Saudi Pro League può approfittare dell’addio al Fenerbahce per attirare il portoghese.