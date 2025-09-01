Messe pressioni al CT: Gattuso nell’occhio del ciclone | Non c’é pace per la Nazionale

Gennaro Gattuso è preoccupato in vista dei match contro Estonia e Israele - LaPresse - Tuttocalcioestero.it

Gennaro Gattuso a settembre farà il suo esordio da commissario tecnico della Nazionale italiana. Ma il clima intorno a lui non è dei migliori

Mancano appena 20 giorni all’ora X, all’attesissimo esordio di Gennaro Gattuso da commissario tecnico della Nazionale italiana. L’ex centrocampista calabrese è chiamato a centrare subito i tre punti venerdì 5 settembre contro l’Estonia.

Un match fondamentale nella corsa quasi compromessa ai Mondiali del 2026. La pesante sconfitta incassata ad Oslo a giugno contro Haaland e compagni, un ko a cui ha fatto seguito l’esonero di Luciano Spalletti, ha complicato maledettamente i piani degli azzurri.

Al netto di un’eventuale grande impresa, possibile ma realisticamente improbabile, Donnarumma e compagni possono centrare al massimo quel 2/o posto nel girone di qualificazione che vale l’accesso agli spareggi.

A Gattuso spetta il compito di rivitalizzare una rosa di giocatori apparsa svuotata e senza entusiasmo, una squadra che per evitare la terza esclusione consecutiva da una rassegna iridata deve vincere tutte le gare che restano da qui alla fine della fase a gruppi.

Gattuso, quante pressioni: così non c’è niente da fare

Vietato sbagliare dunque e guai a commettere altri passi falsi contro avversarie sulla carta ampiamente abbordabili. Questo è l’imperativo categorico che attende l’Italia a cominciare dalla sfida del 5 settembre prossimo contro gli estoni.

Gattuso in cuor suo è consapevole di aver accettato un incarico scottante in un momento delicatissimo. Senza più alcun margine di errore a disposizione l’ex centrocampista dovrà convocare i giocatori più in forma e soprattutto più performanti.

Nazionale, è una roulette russa: un errore può essere fatale

Riuscire a centrare la qualificazione ai prossimi mondiali è un imperativo categorico ma anche se l’ambito traguardo fosse tagliato i gravi e profondi problemi che investono ormai da tempo l’intero calcio italiano resterebbero tutti sul tappeto. Ciò detto l’attesa di tifosi e appassionati è già rivolta alle prime convocazioni che Gattuso diramerà nei prossimi giorni.

La prima giornata del nuovo campionato di Serie A si avvicina, il calcio d’inizio è fissato per sabato 23 agosto, e proprio a ridosso delle gare del turno d’esordio Gattuso diramerà l’elenco dei calciatori che lunedì 1 settembre dovranno raggiungere il centro tecnico di Coverciano. Non ci sarà spazio né tempo per adattarsi al meglio ai dettami imposti dal nuovo ct, come lo stesso Gattuso ha ribadito più volte. Bisogna badare ai tre punti e basta, il resto si vedrà.