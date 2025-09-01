Juventus, Tudor ‘smentito’: con gli arrivi di Zhegrova e Openda i bianconeri sono da scudetto

La chiusura del mercato ha visto la Juventus indossare i panni della protagonista assoluta. La squadra di Tudor è chiaramente da scudetto

Due sole giornate di campionato di certo non bastano a delineare con certezza i reali rapporti di forza tra le squadre di vertice. Non v’è alcun dubbio però che se c’è una grande che ha iniziato con il piede giusto, oltre a Napoli e Roma, questa è la Juventus.

Contro Parma e Genoa, pur senza brillare e con un organico ancora incompleto, i ragazzi di Igor Tudor hanno conquistato 6 punti mettendo in mostra una solidità che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione.

L’altra nota lieta, forse la più importante, è il recupero a tutti i livelli di Dusan Vlahovic, andato a segno sia contro i ducali che a Marassi domenica scorsa. Il bomber slavo sembra rigenerato e deciso a disputare un’annata di altissimo livello.

Le dichiarazioni rilasciate da Tudor subito dopo il match vinto 1-0 contro il Genoa hanno lascato perplessi molti tifosi: “La Juventus è da scudetto? Macché, però siamo una squadra vera e con molti margini di miglioramento“.

La Juventus è da scudetto, non ci sono dubbi

Secondo il tecnico croato la Juventus non sarebbe da titolo, ma gli ultimi due colpi messi a segno sul mercato dal direttore generale Damien Comolli vanno nella direzione opposta. A poche ore dalla scadenza della sessione estiva il dirigente francese ha definito gli arrivi di Edon Zhegrova e Lois Openda.

L’attaccante esterno kosovaro ex Lille e il centravanti belga ormai ex stella del Red Bull Lipsia sono due pezzi da novanta sullo scenario internazionale, ambiti da tanti club di prima fascia del calcio europeo. Grazie al loro acquisto l’attacco della Juventus diventa in automatico uno dei migliori del campionato.

Un attacco da urlo, la Juventus torna grande protagonista

Al termine di questa sessione estiva di mercato Igor Tudor può disporre di un organico ricco, completo in tutti i ruoli e assolutamente attrezzato per competere su tutti i fronti. È senza dubbio una Juventus da scudetto e in grado allo stesso tempo di dare fastidio ai colossi della Champions League.

Ciò detto, la parola adesso spetta al campo: il tecnico croato ha avuto i tanto attesi rinforzi, tutti di grande qualità e adesso sarà suo compito costruire una squadra capace di mantenere le promesse e le premesse di questo avvio di stagione.