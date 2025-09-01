Il Pisa piazza il colpo ad effetto: arriva un altro ex juventino | Lo ha convinto Cuadrado

Il Pisa neo promosso ha iniziato la stagione con un buon pareggio ottenuto a Bergamo. E nel frattempo pensa a rinforzarsi sul mercato

Un avvio di campionato più che accettabile quello del Pisa neo promosso in Serie A e affidato alle cure di Alberto Gilardino, che ha raccolto il testimone in panchina da un suo ex collega di ruolo e grande amico come Filippo Inzaghi.

I nerazzurri toscani nel match d’esordio a Bergamo contro la prima Atalanta del post Gasperini, affidata a un ex allievo del tecnico di Grugliasco come Ivan Juric, hanno conquistato un lusinghiero e nel complesso meritato pareggio.

Non c’è niente di meglio che iniziare con un punto ottenuto su uno dei campi più difficili di tutta la Serie A. Il morale e l’entusiasmo della piazza sono alle stelle a maggior ragione in vista della sfida casalinga contro la nuova Roma targata proprio Gian Piero Gasperini.

I segreti della rinascita del club toscano vanno cercati nella capacità e nella competenza del direttore sportivo, il bravissimo Davide Vaira, e di una proprietà americana che ha finora indovinato tutte le mosse.

Pisa scatenato, in arrivo un ex gioiello della Juventus

Il Pisa oggi è un club sano e decisamente solido sotto l’aspetto economico oltre che discretamente ambizioso, una società che per i prossimi anni punta a rimanere nel salotto buono del calcio italiano attraverso investimenti mirati e ben studiati.

Uno di questi potrebbe materializzarsi negli ultimi giorni della sessione di mercato: com’è noto il ds Vaira ha ingaggiato all’inizio dell’estate Juan Cuadrado, il 37enne esterno colombiano che l’Atalanta a giugno scorso ha lasciato andare a parametro zero.

Il Pisa vuole il grande colpo, Cuadrado può essere decisivo

Cuadrado ha iniziato la sua nuova avventura sotto la Torre con l’entusiasmo di un diciottenne e il suo contributo alla causa del Pisa potrebbe non limitarsi alle prestazioni sul terreno di gioco. Infatti starebbe svolgendo un lavoro di persuasione nei confronti di un altro ex juventino.

Si tratta del trequartista croato Marko Pjaca, con cui il colombiano ha condiviso l’esperienza in bianconero. Anche Pjaca è attualmente senza squadra e Pisa potrebbe essere la piazza ideale per rilanciarsi ad alti livelli. Sono attese importanti novità a breve, forse già entro l’inizio della prossima settimana. Alberto Gilardino attende fiducioso novità in merito.