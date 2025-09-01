Clamoroso Champions League: invitati i club arabi | La giocheranno già dall’anno prossimo

Svolta storica in vista per la Champions League. C’è l’invito per i club arabi a partecipare alla massima competizione europea. Sarebbe una prima volta assoluta per la competizione.

Mentre la nuova edizione della Champions League prende il via, con il sorteggio del calendario a Montecarlo, spunta l’ipotesi di una novità clamorosa. In queste ore le squadre italiane conosceranno le avversarie da affrontare nella massima competizione europea.

L’Inter di Chivu è l’unica italiana inserita in prima fascia. In seconda fascia troviamo la Juventus e l’Atalanta, mentre il Napoli di Antonio Conte è stato inserito in terza fascia. La competizione più importante per i club europei dallo scorso anno ha stravolto completamente la sua formula, al pari di Europa League e Conference.

Non più suddivisione di squadre a gironi ma una classifica unica. A seconda delle divisioni in fasce verrà stilato il calendario, che prevede l’assenza di incroci nazionali nella prima fase. Ogni squadra verrà abbinata ad otto avversarie, suddivise in base al ranking.

Il calendario definitivo con date ed orari delle sfide della nuova Champions League verrà poi svelato il 30 agosto. L’Inghilterra è la nazione più rappresentata, con ben sei squadre provenienti dalla Premier League ai nastri di partenza

Club arabi in Champions: l’annuncio scuote il web

Passando alle squadre all’esordio assoluto nel torneo, sono quattro le debuttanti nella coppa dalle grandi orecchie. Si parte dai norvegesi del Bodo-Glimt, giustizieri della Lazio nella scorsa Europa League. C’è poi l’Union Saint-Gilloise dal Belgio ed i ciprioti del Pafos.

La sorpresa più grande è rappresentata dal Kairat Almaty, squadra kazaka che è riuscita nell’impresa di eliminare il Celtic ai play-off. Questa circostanza ha scatenato un acceso dibattito sul web, che chiama in causa direttamente le squadre dell’Arabia Saudita.

Calcio arabo in Champions: la provocazione sul Kairat

A parlare della squadra kazaka è stato Damiano Er Faina, sulla pagina Instagram di Controcalcio TV. Il creator ha dichiarato: “Il Kairat è in Champions League nonostante giochi in Asia. Ma al calcio arabo la porta resta chiusa. Che senso ha questa ipocrisia della UEFA?”

Una provocazione che tira in ballo la Saudi Pro League, dove di recente è sbarcato Simone Inzaghi dopo l’addio all’Inter. Chissà se in futuro un club come l’Al Hilal non possa davvero misurarsi in Champions League contro le big europee.