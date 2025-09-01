Caro Sky, è stato bello: colpo al cuore Caressa, dimissioni irrevocabili | Addio telecronache da sogno

La redazione di Sky Sport deve fare i conti con l’addio di un suo pezzo da novanta. Fabio Caressa è coinvolto in pieno in questa vicenda

Con l’inizio del nuovo campionato oltre alle 20 squadre che formano il torneo di Serie A il ruolo di co-protagonisti spetta di diritto ai network e alle principali piattaforme televisive, a coloro cioè che narrano le gesta di calciatori e allenatori.

Com’è noto i diritti del massimo campionato sono appannaggio di DAZN, la regina dello streaming che ha acquisito in esclusiva la possibilità di trasmettere in diretta tutte le 380 partite del torneo, dalla prima all’ultima giornata.

Non è però tagliato fuori chi possiede solo l’abbonamento a Sky e non alla suddetta piattaforma anglosassone. Il colosso di Comcast infatti è in grado di trasmettere in co-esclusiva 3 partite su 10 di ogni turno di Serie A.

L’emittente satellitare possiede a sua volta in esclusiva i diritti di tutte le gare delle tre competizioni europee per club: un colpaccio vero e proprio, quello messo a segno da Sky che ha saputo spiazzare l’intera concorrenza, in primis DAZN e Mediaset.

Sky, che batosta: l’addio è ufficiale e definitivo

Nelle ultime ore però il colosso satellitare ha dovuto fare i conti con una defezione molto importante, vale a dire l’addio definitivo di uno dei giornalisti più apprezzati e stimati dal pubblico televisivo e in generale dagli appassionati di calcio.

La redazione di Sky Sport subisce senza ombra di dubbio una perdita di spessore, quella di un telecronista e commentatore che in molti forse anche all’interno dell’azienda consideravano addirittura l’erede di Fabio Caressa.

L’annuncio spiazza tutti, non ci sono più dubbi

A lasciare dopo parecchi anni il colosso satellitare è il giornalista Andrea Marinozzi, colui che per intenderci aveva inventato la formula “Bum Bum Bum, Lookman!“. La notizia era nell’aria da qualche settimana, ma soltanto poche ore fa è arrivato l’annuncio ufficiale da parte del diretto interessato tramite un messaggio pubblicato sui suoi profili social. Questo il testo del breve messaggio di commiato di Marinozzi:

“Ora le mie dimissioni sono ufficiali. Lascio il luogo che mi ha accolto ragazzo un po’ imbranato e che mi ha insegnato tanto. Ho incontrato persone valide che resteranno nella mia vita e altre che preferisco lasciarmi alle spalle. Sei stato il mio posto dei sogni, ciao SkySport!”.