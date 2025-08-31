Verstappen-Ferrari, SI FA: Vasseur prepara un super contratto | Si attende solo la risoluzione di Hamilton

Tornano a farsi vive le voci che riguardano un possibile approdo di Max Verstappen alla Ferrari. A quanto pare John Elkann farebbe sul serio

In casa Ferrari starebbe maturando una decisione a dir poco clamorosa: i vertici della scuderia modenese non escludono di mandare via Lewis Hamilton al termine della stagione e sostituirlo con il suo rivale per eccellenza.

Il progetto di tornare al successo nel mondiale di Formula Uno grazie al fuoriclasse inglese è purtroppo naufragato in tempi brevissimi. Giusto il tempo di rendersi conto della schiacciante superiorità delle McLaren e dell’impossibilità di competere per il titolo.

Il presidente John Elkann non si aspettava di certo un rendimento così deludente da parte del pilota di Stevenage che invece sembrava caricato a mille all’idea di proseguire la sua carriera alla guida del Cavallino Rampante.

Il progetto ad oggi può definirsi fallito senza se e senza ma e per questo i vertici di Maranello starebbero già correndo ai ripari: l’idea in procinto di realizzarsi prevede l’addio di Hamilton a fine stagione e l’ingaggio di un altro fuoriclasse come Max Verstappen.

Verstappen, il futuro è a tinte rosse

Non è un mistero che il fuoriclasse olandese sia in rotta con la Red Bull, ridimensionatasi in seguito al duplice addio dell’ormai ex team principal Chris Horner e soprattutto del progettista Adrian Newey. Per il futuro Super Max starebbe prendendo seriamente in considerazione l’opzione Ferrari. Ovviamente ad una condizione ben precisa.

James Hinchcliffe, ex pilota canadese di IndyCar Series e commentatore delle gare di Formula Uno per FOX Sports, ha spiegato nei dettagli quali sarebbero tali condizioni e perché sono più che concrete le chance che il quattro volte campione del mondo possa trasferirsi a Maranello.

Tutto dipende alla qualità della monoposto

Ai microfoni di GP Blog, Hinchcliffe ha spiegato per quali ragioni l’ingaggio di Super Max da parte della Rossa non sia affatto impossibile: “Non credo che Max a differenza di altri piloti subisca il fascino del marchio Ferrari”.

Ciò non significa però che i tifosi ferraristi debbano rassegnarsi a non vedere mai Verstappen gareggiare per il Cavallino Rampante: “Tutto dipende da quale sarà la macchina migliore – ha chiarito il commentatore canadese -. Se sarà la Mercedes andrà lì, se invece sarà la Ferrari correrà per Maranello“. In sostanza la scelta di Verstappen non sarà mai dettata da fattori emotivi, ma solo di natura tecnica.