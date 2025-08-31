L’Italia del calcio trema: enormi sanzioni dalla UEFA | Si rischia l’esclusione di club e nazionale dalle coppe

Terremoto nel calcio in Italia. C’è il rischio di tremende sanzioni da parte della UEFA dopo l’allarme ufficiale. L’allerta scatta sia per i club che per la Nazionale.

Mentre il campionato italiano inizia ufficialmente la nuova stagione, il presidente della Lega Serie A lancia un allarme ufficiale. Ezio Simonelli ha amplificato il monito dettato dalla UEFA, sul tema delle infrastrutture sportive presenti nel nostro paese. Stadi vecchi e fatiscenti sono all’ordine del giorno tra gli argomenti dibattuti intorno al calcio italiano, anni luce lontano da altre realtà europee.

Gli impianti sportivi del nostro paese sono ancora troppo indietro. L’ultimo caso ha coinvolto il neo promosso Pisa, che ha raggiunto l’abilità per disputare il campionato nel proprio stadio solo di recente. Ma la situazione è estremamente critica in tutta la penisola, dove gli esempi virtuosi si contano sulle dita di una mano.

L’allarme è stato prima lanciato da Ceferin, in relazione alla candidatura dell’Italia ad Euro 2032, ed è stato amplificato dal presidente della Lega Serie A nei giorni scorsi. Le carenze delle infrastrutture ed i ritardi nell’ammodernamento degli stadi italiani possono costare caro a tutto il movimento calcistico azzurro.

Ezio Simonelli non si è nascosto, parlando di stadi italiani che si trovano in “Uno stato comatoso“. Circostanza che senza mezzi termini mette a rischio la candidatura del nostro paese agli Europei di calcio del 2032.

Crisi stadi italiani: rischio squalifica UEFA

Il presidente della Lega Serie A ha citato una delle poche isole felici in Italia. Stiamo parlando del Blue Energy stadium di Udine, sede dell’ultima Supercoppa europea. Ma la situazione dell’impianto friulano è come quella di un’oasi nel deserto delle infrastrutture sportive in Italia.

Basti pensare che negli ultimi 18 anni sono stati inaugurati appena sei nuovi stadi nel nostro paese, di cui soltanto tre in Serie A.

Simonelli bacchetta gli stadi italiani: rischio squalifiche

Simonelli ha dato ragione al presidente della UEFA ricordando come si rischi la candidatura dell’Italia per Euro 32. Il presidente della Lega ha inoltre sollecitato il governo a semplificare le procedure burocratiche, per tentare di colmare il gap con il resto d’Europa.

Se non dovesse arrivare la svolta auspicata anche i club italiani potrebbero rischiare di vedere i propri stadi esclusi dalle competizioni continentali.