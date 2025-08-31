Inter, sta volta non hai scampo: accuse di plusvalenze fittizie | Pesante penalità, addio scudetto

Mazzata terribile per il club nerazzurro, che a causa di una plusvalenza piuttosto dubbia si becca una penalità enorme. Lo scudetto è già andato.

Il tema delle plusvalenze nel calcio italiano è diventato uno dei più discussi dopo le sanzioni inflitte a diverse società. Le plusvalenze, ossia la differenza positiva tra il prezzo di cessione di un calciatore e il suo valore contabile residuo a bilancio, rappresentano uno strumento contabile che negli ultimi anni hanno sollevato numerose polemiche.

Le indagini hanno messo in luce pratiche considerate eccessive, in particolare valutazioni ritenute sproporzionate rispetto al reale valore tecnico di alcuni giocatori. Secondo gli inquirenti, queste operazioni sarebbero state utilizzate per migliorare artificialmente i bilanci, permettendo alle società di rispettare i parametri economico-finanziari richiesti dalle norme. Le sanzioni comminate hanno segnato un punto di svolta, spingendo il dibattito oltre i confini strettamente sportivi e coinvolgendo giuristi, economisti e tifosi.

La questione ha aperto un confronto tra chi ritiene necessario un intervento normativo più rigido per limitare le discrezionalità nelle valutazioni e chi sottolinea la complessità di stabilire criteri oggettivi e uniformi per il mercato dei calciatori. In questo contesto, le plusvalenze restano uno strumento centrale nei bilanci, ma al tempo stesso un terreno di forte tensione, destinato a rimanere al centro dell’agenda calcistica e istituzionale.

Inter nell’occhio del ciclone

Uno dei club che nel corso degli ultimi giorni è finito nel mirino della critica per le plusvalenze è l’Inter. Sono diversi gli affari che stanno facendo discutere. In ultimo quello di Zalewski, ceduto all’Atalanta per ben 17 mln di euro, ma acquistato solo qualche settimana prima a 6 mln.

Tuttavia ce n’è un altro, concluso già un paio di anni fa, che di recente è tornato di moda e sta facendo protestare tifosi e addetti ai lavori. Vediamo di quale si tratta.

Chiesta la penalità

Nell’operazione che ha portato Frattesi a Milano, l’Inter ha girato al Sassuolo come contropartita tecnica il giovane Samuele Mulattieri. Il centravanti però nella sua permanenza in neroverde non ha mai sfondato, nemmeno in Serie B, tanto che ora è stato ceduto al Deportivo La Coruna.

Di conseguenza sono tornate di moda le polemiche riguardanti il valore del suo cartellino dato dall’Inter, tanto che addirittura alcuni tifosi hanno richiesto una penalizzazione per la società nerazzurra. Cosa che però ad oggi sembra fuori discussione.