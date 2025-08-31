Il grande colpo della Juve saltato in questo mercato: mancavano solo le firme | Avrebbe cambiato volto alla squadra

Sfuma all’ultima curva il colpaccio della Juventus in questa sessione estiva di calciomercato. Tutto è saltato quando mancava solo la firma sul nuovo contratto.

Il calciomercato estivo della Juventus, il primo affidato a Damien Comolli, è stato ricco di sorprese e colpi di scena. L’arrivo più importante è stato quello di Jonathan David a parametro zero. Il centravanti canadese ha da subito ripagato le attese del mondo bianconero, andando in gol all’esordio in campionato contro il Parma.

Il raddoppio è stato poi siglato da Dusan Vlahovic, un altro dei nomi caldi del calciomercato estivo bianconero ma in uscita. L’attaccante serbo sembrava vicino al Milan, dove avrebbe ritrovato Allegri in panchina, ma la trattativa non è mai decollata. L’ingaggio dell’ex Fiorentina continua ad essere decisamente ingombrante per trovargli una nuova sistemazione.

Sempre in attacco è arrivato l’acquisto a titolo definitivo di Francisco Conceicao, che alla prima giornata di campionato ha dato seguito alle tante prove positive della passata stagione. Un altro volto nuovo dell’annata bianconera è quello del terzino Joao Mario, anche lui è entrato bene alla prima gara di campionato della Juventus.

Le ultime ore del calciomercato estivo si preannunciano decisive anche per il ritorno di Kolo Muani dal PSG. La punta francese può tornare alla Continassa per regalare un pacchetto offensivo stellare a Igor Tudor.

Saltato il colpaccio della Juve: fumata nera improvvisa

Ma nonostante i tanti colpi di livello messi a segno da Comolli, ci sono stati anche affari sfumati sul più bello in casa Juve in questa estate.

Il centrocampista danese Hjulmand sembrava ad un passo dai bianconeri, ma la valutazione da circa 60 milioni dello Sporting Lisbona ha complicato l’affare. Un altro colpo sfumato sul più bello ha coinvolto un attaccante inglese.

Niente Sancho per la Juve: ecco com’è saltato

Parliamo di Jadon Sancho, altro nome bollente di questa sessione estiva di calciomercato. I bianconeri erano ad un passo dal giocatore, ma Comolli mise la trattativa in stallo in attesa di piazzare prima una cessione. Questo stand-by, secondo quanto ricostruito da Sport Mediaset, ha fatto saltare completamente l’operazione.

L’ala del Manchester United poi è stata accostata sia all’Inter che alla Roma di recente. Ma il classe 2000 non ha ancora trovato la fumata bianca decisiva per lasciare i Red Devils.