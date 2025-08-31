Assalto dell’ultima ora: preso Domenico Berardi | È il colpo tanto atteso per la Champions

Nonostante il recente rinnovo di contratto il futuro di Domenico Berardi riserva delle sorprese nelle ultime battute del calciomercato estivo. L’attaccante neroverde è pronto a combattere per la Champions League.

È rimasta una delle poche bandiere del calcio in Italia, e Domenico Berardi ha di recente prolungato il suo contratto con il Sassuolo. Ma la firma non basta per evitare gli assalti dei grandi club italiani sull’attaccante calabrese, che ha iniziato la sua quattordicesima stagione consecutiva con la maglia neroverde.

L’attaccante classe ’94 di recente ha tagliato il traguardo delle 401 presenze col club emiliano. In passato in ogni finestra di calciomercato, non solo estivo, il suo è sempre stato uno dei nomi più gettonati in Serie A. A cadenza regolare è stato accostato a piazze più importanti e blasonate del club guidato dalla famiglia Squinzi, salvo puntualmente restare fedele al progetto Sassuolo, anche lo scorso anno in Serie B.

Suo è il record di gol messi a segno con la maglia del Sassuolo, 148 dal 2012 ad oggi. La punta calabrese vanta anche 28 presenze ed 8 reti con la nazionale azzurra, che non lo convoca dal novembre del 2023.

Se la firma sul rinnovo del contratto fino al 2029 sembrava blindarlo nuovamente nel club emiliano, nelle ultime battute del calciomercato estivo tutto può cambiare per il futuro dell’attaccante.

Altro che blindato, Berardi lascia il Sassuolo per la big

Il club guidato da Fabio Grosso rischia di perdere il suo punto di riferimento nelle ultime battute del calciomercato estivo. Dopo aver compiuto 31 anni e prolungato il suo accordo col Sassuolo, questa campagna di trattative estive sembra quella decisiva per fargli compiere il fatidico grande salto.

L’attaccante esterno classe ’91 ha tanta esperienza con il campionato italiano e le sue qualità fanno al caso di diverse squadre in lotta per i primi posti della classifica di Serie A.

Berardi colpo last-minute: corsa a tre in Serie A

Tra le squadre più accreditate a lottare per le prime quattro posizioni del campionato italiano c’è il Napoli di Antonio Conte. I partenopei, forti dello scudetto conquistato lo scorso anno, vogliono continuare a fare la voce grossa nel campionato italiano.

Berardi potrebbe rappresentare la ciliegina sulla torta di una campagna acquisti che ha visto il club azzurro non badare a spese. Un altro club pronto a strapparlo al Sassuolo al termine del calciomercato è la Roma di Gasperini. Attenzione poi anche alla Juventus di Igor Tudor, il futuro dell’attaccante è tutt’altro che già scritto.