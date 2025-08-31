Affare dell’ultima ora: Adama Traore firma in Serie A | Sarà il jolly decisivo per andare in Champions

Sorpresa Adama Traore nella coda del calciomercato estivo in Serie A. L’attaccante classe ’98 è pronto a sbarcare in Italia e lottare per un posto in Champions League.

Si accendono diverse trattative in entrata per la Serie A nelle battute finali del calciomercato estivo. Tante squadre sono a caccia di affari dell’ultima ora, nella speranza di cogliere occasioni ad un prezzo contenuto. In particolare tante squadre in lotta per il vertice della classifica stanno cercando di piazzare gli ultimi colpi offensivi.

È il caso della Juventus, che sta lavorando senza sosta per riportare alla Continassa Randal Kolo Muani. Il futuro di Dusan Vlahovic, in parallelo, è ancora un grosso dubbio da sciogliere. Il centravanti serbo sembrava vicino al Milan, dove avrebbe ritrovato Max Allegri in panchina, ma la fumata bianca non è mai arrivata sull’asse Torino – Milano.

I rossoneri dal canto loro si sono mossi su piste alternative. Il Milan ha prima affondato il colpo per Victor Boniface, poi rispedito in Germania dopo le visite mediche. Successivamente è sfumata anche la pista Harder, con lo Sporting Lisbona che ha fatto muro alle battute finali.

C’è poi il Napoli di Antonio Conte, che deve fare i conti col lungo stop di Lukaku causa infortunio. La squadra scudettata è ad un passo dal riportare il danese Hojlund in Serie A. In attesa della fumata bianca decisiva con il Manchester United, c’è un nuovo colpo di scena in entrata nel nostro campionato.

Colpo Traore in Serie A: affare dell’ultima ora

Sempre dalla Premier League può sbarcare in Serie A l’attaccante esterno Adama Traore. L’ala classe ’96, attualmente in forza al Fulham, ha il contratto in scadenza nel giugno del prossimo anno.

Può quindi rappresentare un’occasione da cogliere al volo nelle battute finali del calciomercato estivo. L’attaccante piò finire nel mirino della Roma di Gian Piero Gasperini.

Idea Traore per la Roma: la richiesta del Fulham

Il direttore sportivo Massara è tornato da Londra al momento senza alcuna novità per quanto riguarda il nuovo attaccante. La pista Sancho sembra completamente arenata, mentre col Chelsea si lavora per il giovane George.

Un’idea che potrebbe concretizzarsi nelle ore finali del mercato estivo. La valutazione dell’attaccante oscilla sui 9 milioni di euro.