Missione compiuta di Fabregas nella notte: colpaccio dall’Atalanta | Con Nico Paz farà faville

Il Como di Cesc Fabregas continua a sognare in grande, sia in campo che sul calciomercato estivo. Colpaccio in arrivo dall’Atalanta per i lariani, con Nico Paz forma una coppia da sogno.

Provate a fermare il Como di Cesc Fabregas. La squadra lariana ha debuttato con una vittoria per 2-0 in casa contro la Lazio di Maurizio Sarri, lanciando da subito un messaggio alla concorrenza. Dopo aver conquistato una salvezza tranquilla la scorsa stagione, quest’anno i lombardi non si pongono alcun limite.

Circostanza che si è riflettuta anche sulle manovre del calciomercato estivo. In primis la conferma del tecnico spagnolo in panchina, nonostante le sirene di una big come l’Inter sulle sue tracce. In seguito con l’arrivo a Como di diversi calciatori dalla levatura internazionale, come Morata in attacco ed i vari Addai, Kuhn e Jesus Rodriguez sugli esterni.

I lariani sono stati tra le squadre più attive sul calciomercato estivo in entrata, l’esatto contrario proprio della Lazio, che ha visto il mercato chiuso in queste settimane. Sul campo la differenza si è notata, il Como ha superato per 2-0 i biancocelesti con un Nico Paz assoluto trascinatore.

Il trequartista argentino ha realizzato un gol e un assist nella prima vittoria in campionato dei suoi. Respinto poi l’ultimo assalto del Tottenham sulle sue tracce. Gli Spurs hanno offerto 70 milioni di euro per il talento sudamericano, ma il Como ha alzato il muro.

Altro colpaccio per Fabregas, dal Como all’Atalanta

Il fantasista ventenne si candida a trascinatore dei suoi, con mister Fabregas che ha diverse frecce di livello nel suo arco per affiancare l’ex Real Madrid.

E nelle ultime battute del calciomercato estivo la società lariana sembra pronta a chiudere un nuovo colpo offensivo, pescando in Serie A dall’Atalanta. La squadra bergamasca ha esordito in campionato con un pareggio contro il neo promosso Pisa, con Juric che ha lanciato segnali anche in chiave calciomercato.

Lazar Samardzic (LaPresse) – tuttocalcioestero.it

Idea Samardzic per il Como: trequarti stellare

Una delle ultime idee porta il Como a guardare a Lazar Samardzic dell’Atalanta. Il trequartista serbo ha giocato solo i minuti finali della prima di campionato degli orobici.

L’ex Udinese potrebbe salutare Zingonia per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro. Il Como si assicurerebbe così una trequarti di livello assoluto in Serie A.