L’1 settembre sono in sede per firmare: Mainoo colpo dell’ultimo giorno per la Serie A | In prestito per lo scudetto

Colpaccio Mainoo in Serie A nella coda finale del calciomercato estivo. Il gioiellino lascia il Manchester United nelle ultime ore disponibili, ora è pronto a lottare per lo scudetto.

Anche questa nuova stagione non è partita nel migliore dei modi in casa Manchester United. La squadra guidata da Ruben Amorim è ancora a secco di vittorie dopo le prime tre gare ufficiali. In campionato è arrivato un solo punto, con il pareggio col Fulham e la sconfitta patita contro l’Arsenal, e ancora peggio è andata in Carabao Cup.

I Red Devils sono stati eliminati al primo turno per mano del Grimsby, club inglese di quarta divisione. La sconfitta ha fatto scoppiare una nuova bufera in casa Manchester United, dopo che la campagna acquisti estiva ha visto il club spendere circa 230 milioni di euro.

Il calciomercato estivo è stato intenso sia in entrata che in uscita, con diversi intrecci con la Serie A. L’ultimo porta il nome di Rasmus Hojlund, scelto dal Napoli come nuovo centravanti dopo il lungo infortunio occorso a Romelu Lukaku.

Ma un altro giovane protagonista dei Red Devils sembra pronto a lasciare la Premier League per sbarcare in Italia con un ruolo primario. Parliamo del classe 2005, Koobie Mainoo, cresciuto nelle giovanili del club britannico. In queste prime uscite c’è stato poco spazio per lui, e non è escluso che lasci l’Inghilterra nelle ultime ore del mercato estivo.

Colpo di scena Mainoo in Serie A

Il promettente centrocampista è rimasto in panchina in entrambe le gare di Premier League giocate finora dal Manchester United.

Il ventenne potrebbe rompere gli indugi e spingere per la cessione al fotofinish, accendendo un duello al vertice nel campionato italiano.

Juve e Milan sulle tracce di Mainoo, colpaccio scudetto

Sulle tracce del classe 2005 possono dunque fiondarsi la Juventus e il Milan. Il Manchester United potrebbe anche cederlo in prestito secco, per accontentare la sua voglia di giocare e non perdere il controllo del cartellino del centrocampista cresciuto nei Red Devils.

Il suo arrivo in Serie A rappresenterebbe un innesto di valore assoluto, ma non mancano sirene dal resto d’Europa. Sulle tracce del centrocampista centrale sono stati segnalati anche il Real Madrid e l’Atletico di Simeone.