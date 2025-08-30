Il Milan ha finito i soldi: ecco perché è saltato l’affare Boniface | Gli infortuni non c’entrano

Clamoroso colpo di scena in casa Milan. A quanto pare l’acquisto di Boniface non si è concretizzato soltanto a causa di problemi economici

Qualche ora dopo l’annuncio da parte del Milan del mancato ingaggio di Victor Boniface, tornatosene mestamente a Leverkusen al termine di approfondite visite mediche, il 24enne centravanti nigeriano ha pubblicato un post attraverso i suoi profili social intriso di veleno.

“Pagliacci tutti!“, ha tuonato l’attaccante africano compagno di nazionale di Victor Osimhen. Del resto quanto è accaduto non può non suscitare rabbia e amarezza, anche se a breve giro di posta è stato lo stesso giocatore africano a correggere il tiro.

“Il trasferimento non è andato in porto a causa dei miei infortuni passati. Ho avuto due infortuni al ginocchio destro, e il problema persiste da molto tempo“, le inequivocabili dichiarazioni rilasciate da Boniface nel corso di una diretta social.

Tutto risolto e chiarito, dunque? Neanche per sogno, perché da Milano giungono indiscrezioni che raccontano di una storia completamente diversa e di un affare saltato non certo per presunti problemi fisici accusati dal centravanti del Bayer.

Boniface torna in Germania, ma è tutta colpa del Milan

In base a quanto viene riportato dal noto youtuber Enerix, amico personale di tanti calciatori celebri tra cui Mario Balotelli, il trasferimento del centravanti nigeriano in rossonero non sarebbe andato in porto a causa di mere questioni economiche.

“L’idea di acquistare Boniface è da attribuire al ds Tare che ha portato avanti personalmente la trattativa con il club tedesco. Proprio a un passo dalla firma sul contratto di Boniface come nuovo giocatore del Milan l’amministratore delegato Giorgio Furlani si è reso conto di un problema“.

Trattativa andata in fumo, ecco tutta la verità

Il dirigente rossonero avrebbe capito che se fosse arrivato Boniface il Milan non avrebbe avuto le risorse sufficienti a definire l’acquisto di Conrad Harder, il 20enne centravanti danese dello Sporting Lisbona considerato un potenziale crack del calcio internazionale.

Pertanto, facendo leva su problematiche fisiche comunque non del tutto campate in aria, il Diavolo ha bocciato il possibile arrivo dell’attaccante nigeriano così da poter tesserare in tempi rapidi il giovane danese. Le dichiarazioni di Boniface inoltre hanno conferito credibilità alla teoria delle visite mediche non andate a buon fine. Il calcio mercato comunque è fatto anche di queste storie.