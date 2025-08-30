Ha indossato la 10 dell’Italia, ma non ha mai giocato in Serie A | Ora se lo compra il Torino

Ha collezionato presenze e reti con la Nazionale azzurra, vestendo anche la maglia numero 10, ma non ha mai giocato in Serie A. Ora il Torino è pronto a chiudere il colpo a sorpresa.

Si contano sulle dita di una mano i calciatori protagonisti con la maglia dell’Italia che non hanno mai collezionato una presenza in Serie A. L’esempio più illustre ci porta a guardare a Marco Verratti. Il centrocampista abruzzese dopo aver conquistato da leader la promozione col Pescara di Zeman, correva l’anno 2012, venne acquistato dal PSG senza debuttare nel massimo campionato italiano.

Il mediano venne acquistato dal club transalpino per circa 12 milioni di euro ed è rimasto a Parigi per ben 11 stagioni, vincendo tutto in Francia. Parallelamente è stato un punto fisso anche della Nazionale azzurra, con la quale si è laureato Campione d’Europa nel 2021.

In totale il calciatore abruzzese ha collezionato la bellezza di 55 presenze con l’Italia, condite da tre reti. Oggi ha scelto di emigrare verso campionati più esotici. Ha giocato due anni in Qatar con l’Al Arabi, ed ora è diventato un nuovo calciatore dell’Al Duhail.

Il suo caso è raro ma non è l’unico. Altri due calciatori di recente hanno vestito l’azzurro senza aver accumulato presenze nel nostro massimo campionato.

La 10 dell’Italia ma zero presenze in Serie A, ora c’è il Torino

Un altro è l’attaccante Wilfried Gnonto. Il classe 2003 è cresciuto nell’Inter ma non ha mai debuttato in prima squadra. Il calciatore dopo aver giocato in tutte le giovanili nerazzurre si è legato prima allo Zurigo e poi al Leeds, conquistando la chiamata della Nazionale Under 21 ed anche di quella maggiore. Sono 13 le presenze con l’Italia per il giovane attaccante.

L’ultimo dei tre protagonisti è invece Vincenzo Grifo. Attaccante nato in Germania ma naturalizzato italiano, ha collezionato con la Nazionale azzurra 9 presenze e 4 reti, pur senza mai lasciare la sua terra natale.

Colpo Grifo per il Torino di Baroni

Oggi, a 32 anni compiuti, potrebbe finalmente sbarcare nel nostro campionato. Sulle sue tracce può fiondarsi il Torino di Baroni, a caccia di rinforzi offensivi low-cost.

L’ala offensiva potrebbe lasciare a sorpresa il Friburgo in Germania e tentare la prima avventura in Serie A. Secondo il sito Transfermarkt.it, la quotazione dell’attaccante esterno oscilla sui 6 milioni di euro.