Con l’ultimo treno: arriva un difensore per Tudor | Affare alla Renato Veiga

Ultime manovre per Damien Comolli nel calciomercato estivo in casa Juventus. Al fotofinish arriva un nuovo difensore per Tudor, firma alla Renato Veiga.

La coda del calciomercato estivo in casa Juventus è ricca di colpi di scena. A margine dei sorteggi per la prossima Champions League ha parlato Damien Comolli, tratteggiando le linee guida finali del mercato bianconero. Il dirigente francese non si è nascosto sul tema delle cessioni e dei nuovi acquisti, rispondendo senza filtri sui diversi nomi caldi in entrata ed in uscita.

Il nuovo direttore generale della Vecchia Signora ha aggiornato la situazione legata al ritorno di Randal Kolo Muani. Il francese non si è sbottonato apertamente sul profilo del centravanti del PSG, ma ha confermato che sta lavorando al massimo degli sforzi per migliorare la rosa nelle battute finali del calciomercato estivo.

Comolli ha svelato invece la partenza di Nicolò Savona, direzione Premier League. Il dirigente ha parlato dell’accordo trovato con il Nottigham Forest per la cessione del giovane laterale.

Per quanto riguarda il fronte Dusan Vlahovic, a sorpresa Comolli ha confermato che al 99% il centravanti serbo resterà alla Juventus in questa stagione. Il dirigente transalpino ha anche gettato acqua sul fuoco di una possibile rottura tra l’attaccante ex Fiorentina e la società bianconera.

Ultimo colpo in difesa della Juve: affare alla Renato Veiga

I bianconeri dunque restano attivi sul fronte dell’attacco, spingendo per il ritorno di Kolo Muani a prescindere dal futuro di Dusan Vlahovic. Ma non sono escluse novità last minute anche per il pacchetto difensivo.

Considerata la futura cessione di Savona, sempre dalla Premier League può arrivare un rinforzo a sorpresa per la difesa di Igor Tudor.

Last minute Juve in difesa: spunta Disasi dal Chelsea

Così come accaduto per Renato Veiga, arrivato a gennaio in prestito secco dal Chelsea, i bianconeri sembrano ancora pronti a pescare in casa Blues per la difesa.

Il nome più caldo stavolta è quello di Axel Disasi, difensore centrale classe ’98 impiegabile anche sulla corsia di destra. Se il Chelsea dovesse aprire al prestito secco, come accaduto con Veiga alla fine di gennaio, la Juve può chiudere l’ultimo colpo in difesa sul filo del gong.