Scenata di Gasperini a Trigoria: Massara non gli compra il suo prediletto | Lo voleva più di ogni altra cosa

Rischia di incrinarsi il rapporto tra la Roma e Gian Piero Gasperini. Il tecnico piemontese vede sfumare un importante obiettivo di mercato

Mancano solo pochi giorni alla scadenza della sessione estiva di mercato e in casa Roma cresce il nervosismo, soprattutto da parte di Gian Piero Gasperini. Il tecnico piemontese ed ex demiurgo dell’Atalanta, secondo quanto filtra da alcune indiscrezioni, sarebbe letteralmente infuriato.

Il motivo sarebbe legato al mancato arrivo di alcuni giocatori considerati di vitale importanza nella costruzione del suo progetto tecnico. Il pallino dell’allenatore di Grugliasco era, e con ogni probabilità lo è tutt’ora, l’attaccante inglese Jadon Sancho.

L’ex talento cresciuto ed esploso nel Borussia Dortmund ma arenatosi nella sua successiva esperienza al Manchester United era considerato l’ideale per ricoprire il ruolo di attaccante esterno titolare da piazzare sulla corsia di sinistra.

L’ex Dortmund però sembra avere in mente ben altri progetti: in primis un suo probabile trasferimento a titolo definitivo negli Stati Uniti dove vive la sua bellissima compagna, la celebre rapper americana Saweetie. Il calcio nella testa di Sancho sembra occupare un ruolo del tutto secondario.

Gasperini non ci sta, Massara è sotto accusa

Sfumato Sancho, che non ha mai dato alcuna risposta alle proposte della Roma, Gasperini sperava che la società gli mettesse a disposizione un altro giocatore da lui molto apprezzato, in particolare per la capacità di disimpegnarsi con pari efficacia sia sulle corsie esterne che da prima punta.

Facciamo riferimento al 23enne attaccante portoghese Fabio Silva di proprietà degli inglesi del Wolwerhampton, il club controllato dal procuratore più potente al mondo, Jorge Mendes. Silva piaceva molto a Gasperini ma neanche lui approderà a Trigoria entro l’1 settembre prossimo.

La Roma non riesce a battere un colpo, Gasperini si infuria

È infatti di poche ore fa la notizia secondo cui l’attaccante lusitano abbia accettato la proposta formulatagli dal Borussia Dortmund, il club in cui come accennato in precedenza Jadon Sancho diede il meglio di sé.

Non sarà facile per Gasperini digerire questa sorta di duplice schiaffo incassato in contemporanea. Un doppio colpo da ko che rischia concretamente di incrinare l’ottimismo scaturito dalla meritata vittoria ottenuta contro il Bologna nel match d’esordio in campionato. Anche i rapporti tra il tecnico e la società potrebbero deteriorarsi in fretta: per far tornare il sorriso a Gasperini servirebbe un colpo a sorpresa in stile Friedkin. Staremo a vedere.