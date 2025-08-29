Più di 100 presenze in Serie A, poi la fuga in Arabia | Oggi torna in Italia per lo scudetto

Dopo qualche anno in Arabia Saudita, questo giocatore è pronto a tornare in Serie A, dove ha collezionato già più di 100 presenze, per vincere lo scudetto.

Negli ultimi anni diversi calciatori hanno scelto di trasferirsi nei campionati dell’Arabia Saudita, attratti da contratti economicamente vantaggiosi e da un contesto in forte crescita. Questo fenomeno ha segnato una tendenza rilevante nel mercato internazionale, con atleti che hanno deciso di abbandonare temporaneamente i tornei europei più competitivi per intraprendere un’esperienza in un campionato emergente.

Dopo un periodo trascorso lontano dai principali riflettori, molti di questi giocatori scelgono di fare ritorno in quello che viene considerato il calcio di vertice. Il rientro può rappresentare un’opportunità per dimostrare di mantenere un livello tecnico adeguato e di poter competere ancora ai massimi standard. Spesso si tratta di una fase cruciale della carriera, in cui la condizione fisica, l’esperienza acquisita e la capacità di adattarsi nuovamente a ritmi più intensi diventano elementi determinanti.

Il ritorno nei campionati più prestigiosi non è soltanto un banco di prova individuale, ma anche un fattore di interesse collettivo, poiché contribuisce a riaccendere l’attenzione su profili che, per qualche tempo, erano rimasti lontani dalla scena principale. Questo processo conferma come i percorsi professionali nel calcio moderno siano sempre più articolati, segnati da spostamenti globali e da un costante equilibrio tra opportunità economiche e ambizione sportiva.

Dopo l’Arabia il ritorno in Italia

Solo qualche anno fa questo giocatore ha lasciato la Roma per approdare in Arabia Saudita, accecato dal ricchissimo ingaggio offerto.

Adesso però per lui potrebbero riaprirsi le porte della Serie A. Il calciatore di cui stiamo parlando è Roger Ibanez.

Ecco dove potrebbe giocare

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il difensore brasiliano potrebbe essere finito nel mirino del Milan, squadra a caccia di rinforzi per la propria retroguardia. Un colpo che sarebbe dunque molto utile a Max Allegri.

Staremo a vedere dunque se il ragazzo arriverà davvero sotto la Madonnina, oppure se rimarrà in Arabia Saudita. In questi ultimi giorni di mercato tutto può succedere.