Milan allo sfascio: ALLEGRI SI È DIMESSO | Furlani ha scelto il sostituto

Il tecnico livornese ha deciso di dare le dimissioni dal Milan: l’annuncio è a dir poco clamoroso. Furlani ha già scelto il suo sostituto.

In casa milanista nel corso degli ultimi giorni sta regnando il caos più totale. Nonostante prima dell’inizio della stagione qualcuno tra gli addetti ai lavori addirittura indicava i rossoneri come possibili favoriti per la vittoria dello scudetto, ora la situazione è precipitata in maniera definitiva.

La sconfitta con la Cremonese arrivata a San Siro nella prima giornata di campionato, ha messo in evidenza i difetti della rosa. Di conseguenza la società, anche su richiesta di Massimiliano Allegri, è dovuta tornare sul mercato. Ma le richieste del tecnico livornese non sembrano essere state accolte in maniera totale.

L’ex allenatore di Juve e Cagliari voleva calciatori pronti, come ad esempio Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic, mentre il club vuole scommettere sui giovani. Tutta questa situazione però starebbe portando ad un clamoroso scenario, che vedrebbe proprio le dimissioni di Allegri.

Terremoto a Milanello: Max Allegri si dimette

Con la situazione che non è proprio delle migliori in quel di Milanello, le voci sulle possibili dimissioni di Allegri si iniziano a fare insistenti. Nello specifico nelle scorse ore il noto giornalista Leonardo Dorini ha sganciato questa bomba secondo cui il tecnico toscano si sarebbe già dimesso.

Una decisione dunque irrevocabile, e che dovrebbe essere confermata dopo il prossimo turno di campionato contro il Lecce, prima della sosta. Addirittura poi il giornalista ha indicato anche il nome del suo sostituto, che ha lasciato tutti senza parole. Vediamo di chi si tratta.

Ecco chi arriva al posto di Allegri

Sulla panchina milanista, per sostituire Allegri, secondo Dorini dovrebbe arrivare Thiago Motta. Proprio lui che già lo scorso anno prese il suo posto alla Juventus, con lo scenario che dunque dovrebbe ripresentarsi al Milan.

Al momento queste sono delle semplici voci. Staremo a vedere dunque se nei prossimi giorni ci saranno novità in tal senso. La cosa certa è che per adesso la situazione del Milan non è di certo delle migliori.