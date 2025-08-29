Europa League e Conference, oggi il sorteggio della fase campionato | Le possibili avversarie per Roma, Bologna e Fiorentina

Dopo il sorteggio della prima fase della Champions League, oggi tocca all’Europa League ed alla Conference League. Ecco le possibili avversarie di Roma, Bologna e Fiorentina.

Cresce l’attesa per il sorteggio della fase campionato di Europa League e Conference League. Ieri c’è stato il sorteggio della prima fase della Champions League, che ha svelato le avversarie delle squadre italiane. Per l’Inter ci sono gli incroci con Arsenal, Liverpool e Atletico Madrid, oltre al Borussia Dortmund.

L’Atalanta di Ivan Juric se la vedrà con PSG e Chelsea come avversari più difficili, oltre a Marsiglia, Eintracht e Bilbao. Per la Juve ci sono Real Madrid e Borussia Dortmund, oltre a Benfica e Villarreal. Le due avversarie più complicate per il Napoli saranno invece Manchester City e Chelsea, con De Bruyne pronto ad affrontare subito il suo passato.

A proposito di passato, la Roma di Gasperini è in prima fascia in Europa League e potrebbe trovare la sfida al Fenerbahce di José Mourinho nella fase a campionato. La squadra giallorossa è testa di serie della competizione, mentre il Bologna è stato inserito in quarta fascia.

La Fiorentina di Stefano Pioli ha superato, non senza rischi, il turno playoff per accedere alla Conference League. La sfida di ritorno contro gli ucraini del Polissya Zhytomyr si è chiusa per 3-2 in favore dei viola, che all’intervallo erano sotto di due reti.

Sorteggi fase campionato Europa e Conference League

La squadra toscana è testa di serie in Conference League e, almeno sulla carta, può cercare di arrivare fino in fondo alla competizione, che l’ha vista sconfitta due volte in finale nelle scorse stagioni.

Il Bologna si è qualificato in Europa League grazie alla conquista della Coppa Italia. Dopo aver disputato la Champions lo scorso anno in questa stagione i felsinei si misureranno con la seconda competizione europea per prestigio.

Le fasce di Roma, Bologna e Fiorentina

Il sorteggio avverrà nel Principato di Monaco ed il processo sarà automatizzato. Ogni squadra scoprirà le otto avversarie da affrontare nella league phase.

La Roma parte in prima fascia di Europa League, come la Fiorentina in Conference, mentre il Bologna è in quarta fascia. Nessun incrocio tra italiane nella fase a campionato.