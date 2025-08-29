Clamoroso Champions League: hanno truccato il sorteggio | UEFA costretta a ripeterlo

È stato effettuato il sorteggio della cosiddetta ‘fase campionato’ della Champions League. Ma c’è chi è convinto che sia stato truccato

Il tanto atteso e per certi versi temuto sorteggio di Champions League è andato in scena nella giornata di giovedì. Nella cosiddetta ‘fase campionato’ le 36 squadre qualificate disputeranno 8 gare a testa contro due squadre appartenenti a ciascuna delle 4 fasce stabilite dall’UEFA.

Per ciò che riguarda le quattro squadre italiane qualificatesi per questa edizione del trofeo più prestigioso d’Europa, l’urna di Montecarlo è stata nel complesso benevola con il Napoli che ad eccezione delle sfide contro Chelsea e Manchester City affronterà squadre alla sua portata.

Più impegnativo almeno sulla carta è il cammino di Juventus e Atalanta che nel complesso hanno comunque le carte in regola per accedere alla fase successiva, quanto meno ai play off di febbraio.

Meno fortuna nei sorteggi ha avuto l’Inter vice campione d’Europa in carica: nonostante fossero inseriti in fascia 1, i nerazzurri dovranno vedersela contro 4 big del calcio europeo del calibro di Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal e Atletico Madrid.

Champions League, è un complotto? La reazione di Marotta

La squadra italiana con il ranking più alto, tra l’altro finalista della scorsa edizione della Champions League, ha dunque avuto in sorte il percorso più difficile. Ciononostante nessuno dei dirigenti nerazzurri, dal presidente Marotta in giù, ha gridato allo scandalo o al complotto internazionale.

“Poteva andare un po’ meglio, ma siamo anche contenti di giocare subito partite di alto livello”, questo il commento di un Marotta sereno e ampiamente consapevole della forza della squadra allenata da Cristian Chivu.

In Inghilterra la pensano diversamente, i dettagli

Reazioni completamente diverse andarono in scena due anni fa, quando nel 2023 a Nyon furono sorteggiati i quarti di finale in cui erano presenti ben 3 italiane: l’Inter, poi finalista ad Istanbul, il Milan e il Napoli. Ebbene, la stampa inglese alcuni utenti sui social gridarono allo scandalo e al complotto ordito dai vertici dell’UEFA.

“Questo sorteggio è truccato, non è possibile trovare Real Madrid e City nella stessa metà del tabellone“, oppure “Real contro Chelsea per il terzo anno, è strano“, e ancora “II sorteggio più pilotato della storia“. I detrattori sostenevano che l’UEFA avesse pilotato il sorteggio mettendo da una parte le tre favorite, ossia Real Madrid, Manchester City e Bayern Monaco e dall’altra le outsider che nello specifico erano Benfica, Inter, Milan e Napoli.